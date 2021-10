En las últimas horas, un joven venezolano se catalogó como ''El chamo de las mil voces'' tras haber participado en el concurso colombiano ''Yo Me Llamo'', en el que imitó a siete voces diferentes en el escenario. Ante esto, el jurado quedó totalmente impactado por el talento que este chico tiene para ofrecerle al público.

Cabe testacar que Josh imitó las voces de distintos artistas como Nacho, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Vicente Fernández, entre otros. Por lo que el jurado no dudó en darle el el voto positivo casi instantáneamente, aplaudiendo de pie ante su presentación.

Por ello, miles de usuarios en las redes no paraban de preguntarse quién era ese joven con tal capacidad vocal. De esta manera los medios de comunicación y portales de noticias se han viso obligados a dar a conocer a este icónico emigrante que dejó en alto el nombre de Venezuela.

Josh Medina, un emigrante venezolano nacido en Barquisimeto que como muchos otros se fue en búsqueda de mejores oportunidades en el exterior. El joven vive actualmente en la ciudad de Medellín, Colombia, lugar en el que decidió ejercer su mayor sueño artístico que era imitar a las grandes estrellas. Josh emigró en compañía de su esposa, quien a estado presente en todo momento mostrándole su apoyo.

El venezolano comento que su propósito era deleitar a millones de personas con su habilidad para imitar. En un principio comenzó imitando a Reik, Sin Bandera y Camila. Cabe mencionar que todo llevó un proceso de aprendizaje y dedicación para mejorar su rango vocal.

Durante una entrevista con el presentador Leonardo Villalobos, Josh brindó detalles sobre sus comienzos y un poco de su vida privada. El joven confesó que las personas no valoraban su trabajo como imitador, ya que constantemente lo atacaban diciendo que debía cantar con su propia voz y letras escritas por él mismo. Sin embargo nada de esto detuvo a Josh para seguir sus sueños como imitador profesional.

''Llegué a Medellín enfocado a cantar, ya tenía algunos que otros vídeos grabados y mi esposa tenía una cuñada aquí en Colombia y ella vio mis vídeos, se los mostró a los dueños de unas discotecas y le dijeron que querían hablar conmigo personalmente'' declaró Josh.

Asimismo, la carrera artística de Josh comenzó a ir a flote, a pesar de no ser un proceso fácil el chico lograba cautivar a los espectadores cada vez que se subía a una tarima. De esta manera llegó la oportunidad de participar en ''Yo Me Llamo''; ya que en algún momento fue contratado para cantar en un evento del que precisamente no se sentía muy conforme. Según sus declaraciones, no estaba satisfecho con el pago que recibiría en el evento ya que debía también desplazarse a otras zonas de Colombia. Aún así él aceptó la propuesta.

''Conocí a unas personas allá, la esposa del imitador de Nicky Jam que había ganado en 2017; ella bailó para mi show, nos hicimos amigos y ella me recomendó con producción, fui e hice mi cola normal; pero ellos sabían que iba recomendado'', confesó.

Por último, hubo un pequeño problema con la presentación de Josh; por su nacionalidad debido a que era necesario que tuviera el procedimiento migratorio totalmente regularizado.

