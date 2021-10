Acordaron mejorar condiciones del Liceo Carlos Ramón Aponte

Directivos y padres y representantes de la escuela Carlos Ramón Aponte de Santa Cruz, así como voceros de la alcaldía, acordaron ayer crear una mesa de trabajo que permita canalizar recursos y supervisar los trabajos de recuperación de este plantel, donde no se pudieron reiniciar las clases el día lunes.

Previo a estos acuerdos, se había generado una protesta de parte de padres y representantes de los estudiantes del Liceo Nacional "Carlos Ramón Aponte" de Santa Cruz, municipio Lamas, quienes exigieron mejores condiciones para este plantel.

LA PROTESTA

Primeramente, los manifestantes rechazaron la orden del exgobernador Marco Torres, quien convirtió el plantel en un centro centinela. "A nosotros no nos preguntaron si aprobábamos eso, antes de cumplir la orden del gobernador, el Alcalde de Lamas debió consultar, las condiciones no están dadas, los salones están sin pupitres, sin puntura y así no podemos mandar a nuestros hijos. Tampoco estamos dispuestos a colaborar con un dólar para la limpieza", expresó Yaneth Sojo.



De igual manera, Tania Silva dijo: "Nosotros no queremos hablar de política, queremos que arreglen el desastre para que nuestros hijos puedan ver clases". Asimismo, Griselda Rondón aclaró: "Sólo queremos que nos resuelvan el problema de infraestructura, para que nuestros hijos vuelvan a las clases presenciales".

SI HUBO APORTE DE LA ALCALDÍA



Representantes del gobierno local manifestaron que la Alcaldía aportó recursos significativos al liceo, pero que la crisis de la pandemia había agudizado el problema de la inseguridad del plantel.

Al respecto, Pedro Hernández dijo: "Yo vivo en Jardines de Turagua, justo detrás del liceo, y todos mis hijos han estudiado allí y para nadie es un secreto que los delincuentes abren boquetes y se llevan todo lo que encuentran a su paso. La pandemia agudizó la cosa, pero por la manera en que manejaron las cosas, esto es un tema político que debemos dejar de lado y enfocarnos en la educación".



Por su parte, Naiby Bello aseguró que "como representante del Carlos Ramón Aponte y siendo consciente de la situación, no me voy a prestar para juegos políticos. Esta situación hay que resolverla de la mejor manera y sin tinte político".

Igualmente, Maritza Mendoza, también representante del liceo, añadió: "Siempre la Alcaldía ha hecho jornadas de limpieza en el liceo y en otras escuelas, el abandono de los centros educativos también es responsabilidad del personal docente que allí labora. Además el 16 de septiembre fue que reaparecieron y si vieron las condiciones porque no solicitaron ayuda, es responsabilidad parte y parte.

INSTITUCIÓN EN BUENAS CONDICIONES

Por su parte, Luis Roso, funcionario de la Alcaldía de Lamas, aseguró a los manifestantes que los últimos arreglos se le realizaron el 8 de octubre, cuando se realizó el simulacro electoral.

Además - dijo Roso- que los días 26 y 27 de julio del 2021 se llevó a cabo una mega jornada de limpieza y de arreglos generales en el Carlos Ramón Aponte.

"Tenemos las fotos, las pruebas, como ayuntamiento local nos corresponde desmalezar y hacer arreglos menores, previo a la evaluación que se haga con los directivos. Ahora ellos se quejan porque la institución se convirtió en refugio, pero fue un lineamiento regional y que fue avalado por la autoridad Única de Educación, Neyla Blanco, jamás nos hemos negado a cumplir nuestras obligaciones", hizo referencia el funcionario público.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

