Dulce María da su opinión sobre la nueva versión de Rebelde en Netflix

Recientemente la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix, lanzó el primer vídeo musical del nuevo elenco de la serie interpretando por primera vez ''Rebelde'', sin embargo no llenaron las expectativas de los fanáticos y recibieron muchísimas críticas.

Loading...

En una entrevista la ex integrante de RBD quien interpretaba el personaje de Roberta en la popular serie del 2004, comentó: ''Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces… Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN''.

Asimismo, la cantante, actriz y compositora mexicana dijo que le parece bueno que mantengan los temas vigentes ''es también como un homenaje para nosotros''; hablando de los viejos personajes interpretados por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann y Alfonso Herrera.

Por ultimo, concluyó diciendo que quizás no llenó la expectativas de todos porque este remake de Rebelde es para una nueva generación de gente adolescente; ''Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones; todas son únicas, todas van para diferente gente; y pues bueno me dio como nostalgia y les deseo lo mejor''.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...