Bon Iver ha anunciado que su nueva gira mundial arrancará finalmente el próximo mes de marzo en EE.UU., fase tras la que llegará a Europa en el otoño de 2022.

Foto: Referencial

Su web oficial comunicó 23 conciertos que tendrán lugar en EE.UU. como arranque de una gira mundial, con inicio el 30 de marzo en la localidad de Mesa, en Arizona, y final el 26 de junio en Asheville, en el estado de Carolina del Norte, tras pasar por ciudades como Austin (3 y 4 de abril), New Orleans (9 de abril), Miami (3 de junio) o Nashville (24 de junio).

A partir del 16 de octubre, Bon Iver dará el salto a suelo europeo, en un periplo que comenzará en Dublín (3Arena) y que contará con 13 paradas en total, hasta su término el 11 de noviembre en el Altice Arena de Lisboa.

Londres (SSE Arena Wembley, 25 de octubre), Berlín (Mercedes Benz Arena, 31 de octubre), Ámsterdam (Ziggo Dome, 2 de noviembre), Milán (Mediolanum Forum, 5 de noviembre) Barcelona (Palau Sant Jordi, 7 de noviembre) y Madrid (Wizink Center, 9 de noviembre) serán algunos de los puntos en los que recalará el músico en esas semanas.

Esta gira fue concebida inicialmente para presentar su cuarto disco de estudio en grandes pabellones. Definido como un álbum de "folk de cámara", en el que no faltan sus arreglos electrónicos; "i,i" (2019) tomó el relevo a "22, A Million" (2016), "Bon Iver, Bon Iver" (2011); y "For Emma, Forever Ago" (2008).

Fue con el segundo álbum de este proyecto, dirigido por el músico Justin Vernon; que Bon Iver se convirtió en todo un fenómeno mundial, tras ser destacado de forma mayoritaria como uno de los mejores trabajos de ese año; y hacerse con dos premios Grammy.

Este trabajo fue objeto precisamente de un relanzamiento el pasado mes de agosto coincidiendo con su décimo aniversario, en el que se incluyó la grabación de una sesión en los AIR Studios; que realizó Vernon junto al músico Sean Carey en octubre de 2011; y en la que versionaron el tema de Bonnie Raitt "I Can't Make You Love Me".

