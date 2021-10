LVBP: Tiburones, Bravos, Navegante y Leones a dejarlo todo en esta campaña

De cara al comienzo de campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, (LVBP) el equipo reporteril del Diario elsiglo, preparó un reportaje especial de como se preparan los equipos de la liga invernal venezolana para esta nueva temporada que arranca este sábado 23 de octubre.

Foto: Referencial

Leones del Caracas a recuperar su sitial

La campaña 2020-2021 ya es página pasada para Leones del Caracas y su gran fanaticada; desde hoy llega la 2021-2022 y con ello se abren nuevamente las esperanzas de recuperar sitial en la LVBP.

Los capitalinos quedaron eliminados en primera ronda en la contienda anterior, por lo que la junta directiva y el cuerpo técnico apuestan a un renacer de la divisa.

Ya no está en el equipo, Jesús "Chucho" Guzmán, quien fue un valuarte para los melenudos durante 13 campañas. Su salida fue inesperada, pero "son cosas del béisbol y el negocio" y ya el pelotero viste el uniforme de las Águilas del Zulia. Guzmán dejó 539 hits, 56 jonrones y 308 carreras impulsadas con un promedio de .288 de por vida como capitalino.

Sin duda alguna, Caracas está en reestructuración y tendrán que hacer las cosas bien para ser protagonista. José Alguacil, Lipso Nava y Wilson Álvarez tendrán los puestos de manager, coach de banca y coach de pitcheo, respectivamente, y eso puede ofrecer un balance de lo que quiere alcanzar la directiva de Leones, tomando en cuenta no sólo el balance negativo reciente, sino también que anhelan poner fin a la sequía de títulos, porque desde el año 2009 no logran reinar.

"El año pasado quedó atrás. Somos los responsables de devolverle a este equipo su prestigio. Espero que este sea un buen año para nosotros", expresó Alguacil a sus peloteros.

En medio de la reestructuración del equipo, Caracas recibió a César Valera, Leandro Cedeño, Erick Castillo y al pitcher Andrés Pérez a cambio de los dos grandesligas Asdrúbal Cabrera y Víctor Reyes. Estos movimientos se hicieron para darle más profundidad al equipo.

El utility Ronny Cedeño también se encuentra con la novena caraqueña y con 38 años de edad es otro de los líderes que sumará experiencia en el club.

Cedeño jugará su décimo séptima zafra en la LVBP y su segunda con los Leones, tras nueve años en los Tigres de Aragua y seis con los Navegantes del Magallanes. El infielder tiene un promedio de .291 y 768 imparables de por vida en la liga venezolana.

El grandeliga José Mujica, que debutó en la temporada 2020 en la MLB con los Rockies de Colorado, estará desde el primer día con el equipo.

En el 2021 Mujica estuvo todo el año como iniciador con el Albuquerque Isotopes, filial Triple A de los rocosos, en donde trabajó 91.1 capítulos; el derecho dejó efectividad de 4.18 en siete años en las ligas menores.

Frank López, fue anunciado como abridor para hoy frente a los Tigres de Aragua en Maracay.

IMPORTADOS

Leones del Caracas tendrán como refuerzo para el inicio de la campaña 2021-2022 a dos lanzadores y un infielder. Los nombres de Alex Sanabia, Kevin Gadea y Yosmany Guerra resaltan en las filas melenudas para sumar experiencia y talento dentro de la novena.

El nicaragüense Kevin Gadea es un lanzador derecho, que se mantuvo este año entre las sucursales Doble A y Triple A de los Yankees de Nueva York y anteriormente tuvo un paso con los Tigres de Aragua.

Por su parte, el estadounidense Alex Sanabia, lanzador derecho con experiencia de MLB, tuvo su paso con los Navegantes del Magallanes en la 16-17 y 17-18, dejando una efectividad de 2.93 y un WHIP de 1.16.

Quizás el nombre más conocido es el de Yosmany Guerra, pues en las últimas dos zafras el cubano formó parte de Águilas del Zulia (19-20) y para los Tigres de Aragua (20-21) dejando average sobre .300 en las dos temporadas.

En 75 juegos de por vida en Venezuela, Guerra posee .355 de promedio de bateo, .483 de embasado y .423 de slugging (.906 OPS). Además suma 45 carreras remolcadas y 40 anotadas. Este año reforzó a Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Béisbol. En 65 encuentros ligó para .293 de average y dio dos vuelacercas.

Tiburones apuesta a la sangre nueva en esta nueva campaña de la LVBP

El momento llegó y los Tiburones de La Guaira finalmente quieren mostrar esa cara llena de joven talento en la MLB y pelear de una vez por todas por ese ansiado título en la LVBP.

El conjunto de La Guaira se fue confeccionando para la temporada 2021-2022, contacto con jugadores talentosos, jóvenes y de experiencia.

Para esta campaña los escualos contarán con Brayan Rocchio, prospecto N° 7 de los Indios/Guardianes de Cleveland.

Rocchio está considerado uno de los mejores talentos que posee Tiburones en su organización. En este 2021, quedó campeón con el equipo Rubberducks de Akron (filial AA) y además, dejó promedio de .277 con 15 cuadrangulares y 63 remolcadas entre Clase A Avanzada y AA.

Su presencia engalanará el infield de Tiburones y además servirá como un nuevo aire para los escualos. Junto a él, otros jóvenes también buscarán demostrar esa plusvalía en el campo. Casos como el de Lorenzo Cedrola (OF); Ricardo Genovés (C) y Jesús Lujano (OF), forman parte de esa nueva camada de La Guaira.

Estos muchachos, bajo las estrategias del manager Dennis Malavé, se unen a la experiencia de Heiker Meneses, José "Cafecito" Martínez, Danry Vásquez, Daniel Mayora, Edubray Ramos, Rafael Cova, Jorgan Cavanerio, Víctor Díaz, Rafael Marchán entre otros, para darle esa mixtura de veteranía y juventud que Tiburones necesita para volver a pelear desde aquella final en la 2011-2012.

La Guaira, uno de los más grandes equipos del circuito nacional, resultó campeón en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) por última vez hace 35 años (1986) al derrotar a los Leones del Caracas 2x0 en el séptimo juego de la Gran Final.

IMPORTADOS

Para la 2021-2022 de la LVBP, La Guaira confirmó al cubano Luis Avilés Jr., un jugador de posición, y al norteamericano Ryan Flores, lanzador derecho.

Avilés Jr. militó en este 2021 en la filial Doble A de Los Angeles Angels, y dejó un promedio de bateo de .234, con 15 jonrones, 15 dobles, 46 impulsadas y 45 anotadas.

Además, jugó como segunda base, tercera base, shortstop, y jardinero izquierdo, mostrando su polivalencia en el campo, aspecto que es muy útil para cualquier equipo.

Flores actuó como lanzador abridor en la Liga Independiente American Association, dejando registro de nueve victorias y dos derrotas con efectividad de 3.33 en 94.2 de innings lanzados, abanicando a 129 bateadores, lo que demuestra la calidad de su brazo para reforzar la rotación abridora de los salados.

Bravos de Margarita con motivación y fuerza

Bravos de Margarita, con el manager David Davalillo y una camada de jugadores que desean abrirse paso en el torneo local, buscarán en esta campaña 2021-2022 ser protagonistas.

Bravos tendrá una mezcla fascinante de juventud, que siempre ha caracterizado al equipo, y la experiencia que los muchachos han adquirido en los últimos años, como el caso de David Rodríguez, Dennis Ortega, Ramón Flores y Breyvic Valera. "Esa es una mezcla que muchos equipos quisieran tener", ha asegurado Davalillo en los últimos días.

Davalillo, quien tendrá el apoyo de Eddy Díaz como coach de bateo, asumió el reto de dirigir a Margarita, convencido que será una gran campaña. "En las últimas semanas hemos tenido un grupo bastante nutrido. Tendremos importantes piezas, jugadores claves para el equipo, que serán titulares, y poco a poco iremos agarrando más fuerza para ser protagonistas en esta campaña", expuso el manager.

Margarita contará para la 2021-2022 de la LVBP con José Martínez, finalista al premio Novato del Año la pasada campaña, pero también al experimentado jardinero Frank Díaz y los reconocidos brazos de Omar Bencomo Jr, David Ramos, Werner Leal, Jhenderson Hurtado, Luis Torres, Yender Cáramo y Julio Vivas.

Entre los jóvenes tendrán a Grabiel Salazar, el receptor Jason López, el infielder Reinaldo Ilarraza, además de los serpentineros Anthony Molina y Diego Cordero.

IMPORTADOS

Bravos de Margarita aseguró los servicios para el inicio de esta campaña de los colombianos Dilson Herrera y el lanzador derecho Ezequiel Zabaleta.

Herrera, de 27 años de edad, cuenta con cuatro años de experiencia en MLB con Mets de Nueva York, Rojos de Cincinatti y Orioles de Baltimore. El colombiano vio acción este año con Buffalo Bisons, filial triple A de los Azulejos de Toronto, con quienes promedió .213, tuvo OBP .291 y .716 de OPS, sonó 10 cuadrangulares, fletó 27 carreras y anotó 24.

El infielder es un pelotero probado en diferentes niveles, incluyendo Grandes Ligas. La directiva de los insulares confían en él, considerándolo como una pieza clave, tanto cin el bate como en la defensa. El jugador cartagenero ha manifestado que la liga profesional venezolana "es muy buena, que ha sido de ayuda en el desarrollo de muchos peloteros y también una de las más fuertes en el nivel".

Zabaleta por su parte es un lanzador con experiencia en ligas menores con las organizaciones Mets de Nueva York y, desde esta campaña, con Rays de Tampa Bay, con quienes militó este año en su sucursal A+ y cerró la temporada en Triple A, gozando de un desempeño global de 6-4 y ERA 4.11 en 2021.

Es un relevista que viene de actuar en un gran sistema de pitcheo como lo es Tampa Bay, inclusive con experiencia en triple A, por lo que podrá ayudar en el bullpen".

Magallanes con la misión de ganar el campeonato de la LVBP

Con Wilfredo Romero como el timonel para la campaña 2021-2022, Navegantes del Magallanes busca alcanzar la corona de la LVBP que no gana desde la temporada 2013-2014, por ello dio importantes pasos para la reestructuración del equipo.

Romero, quien suma 3 años de experiencia en el sistema de ligas menores de los Gigantes de San Francisco, tiene fe en el aporte de los peloteros jóvenes y por supuesto confianza en los de experiencia.

Magallanes, junto a Tigres de Aragua, están imposibilitados para tener vínculos comerciales con Major League Baseball (MLB). Por eso, por ahora, no pueden contar con peloteros o técnicos que pertenezcan al béisbol organizado, algo que ya les trastocó los planes durante las últimas dos campañas.

Pese a tal situación, el manager y la directiva magallanera han realizado todos los movimientos posibles para contar con un conjunto competitivo para esta contienda.

Wilfredo Boscán será una pieza importante en los "turcos". Vio acción en la Liga Mexicana de Béisbol con los Tigres de Quintana Roo, equipo con el que hizo ocho aperturas, dejando una efectividad de 3.03.

Otro jugador que puede aportar mucho para Navegantes es el experimentado Alberto "Tico" González, el Jugador Más Valioso de la final en la nueva Liga Mayor de Béisbol Profesional. Tiene todas las características de un pelotero para ganarse un puesto fijo en el equipo, batea y defiende.

En el caso de los jugadores que desean ser figuras dentro de la divisa carabobeña, está Arcenio León, quien tendrá su primera experiencia con la franquicia luego de ser cambiado por Yohan Pino a las Águilas del Zulia fuera de temporada. De igual manera Carlos Valero y Óscar Abreu que recientemente ganaron la medalla de Oro con la selección de Venezuela U-23 en México, así como Eliezer García, Yorvin Pantoja y Moisés Causado, Engelb Vielma, quien viene de ver acción en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mayor, entre otros.

Entre los lanzadores está el carabobeño Erick Leal, quien ponchó a 60 contrarios y dejó récord de 3-3 con Rieleros de Aguascalientes en la LMB. Este serpentinero se perfila como el probable "As" de la rotación del manager Romero para el inicio de la temporada.

La mejor noticia para la fanaticada magallanera, la dieron el pasado miércoles, cuando se anunció el regreso de Pablo Sandoval, "El Panda", quien se estará incorporando al equipo el próximo 15 de noviembre para jugar una vez más en Venezuela.

IMPORTADOS

Navegantes de Magallanes tendrá para el inicio de la campaña a los estadounidenses Cade Gotta (jardinero) y Brandon Quintero (lanzador), el brasileño Leonardo Reginatto (tercera base) y el jardinero dominicano Alejandro De Aza.

Gotta, de 30 años de edad, exhibió una línea ofensiva de .325/.453/.462, con 12 dobles, dos triples, 22 anotadas, 15 remolcadas y .915 de OPS, en 117 turnos repartidos en 35 encuentros, durante la temporada 2020-2021 en Venezuela.

El veloz patrullero dividió el verano entre el Sioux Falls (.327 AVE, .913 OPS), de la Asociación Americana, y el Aguascalientes (.220 AVE, .669 OPS), de la Liga Mexicana de Beisbol; ambos circuitos independientes.

Gotta debutó en la LVBP con los Bravos de Margarita la 2016-2017 y se mantuvo con los isleños hasta la 2018-2019.

Por su parte Reginatto también brilló con el madero a bordo del Magallanes la campaña pasada. Disputó el título de bateo y ligó para .383/.405/.469. Esta será la cuarta zafra del brasilero en el país. Antes de Navegantes defendió a Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira. El nativo de Curitiva también actuó en México, con sólidos registros. También con Aguascalientes, dejó una línea de .358/.428/.485.

Brandon Quintero se convirtió en uno de los relevistas más dominantes la pasada zafra de la LVBP. Dejó efectividad de 0.69 con 10 ponches y un solo boleto durante los 13 episodios que trabajó. También finalizó el año con WHIP de 0.84 y con un récord de un triunfo sin descalabros.

Finalmente De Aza, un veterano de 37 años, que después de jugar en la Grandes Ligas durante 10 temporadas, se ha destacado en la Atlantic League.

El dominicano ya tiene experiencia en la pelota invernal venezolana con los Cardenales de Lara y en Magallanes lo consideran una adición de experiencia.

HBRI -elsiglo

