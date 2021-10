A través de un vídeo para su canal de Youtube, Livia Brito reveló la mala experiencia que tuvo mientras grababa su primera telenovela, ''Triunfo del amor'', la cual fue protagonizada por Maite Perroni y William Levy en 2010.

Loading...

Foto: Referencial

Cabe destacar que la actriz cubana estaba emocionada por su primer papel, las cosas no salieron como esperaba pues tuvo que ''pagar derecho de piso'' por ser su primera telenovela.

''Me acuerdo que tenía una escena con Victoria Ruffo… En esa escena como al principio los actores tenemos que pagar piso, que esto de pagar piso es como que te hacen hacer cosas incómodas, no te dan camerino…'', explicó Brito.

Seguidamente agregó: ''En esa escena la floor manager me hizo salir al foro y en el foro me estaban maquillando el cuerpo porque era en bikini y entonces me dijo la maquillista: ''Oye, ¿por qué te estás haciendo esto aquí? ¿Por qué no vas al área de maquillaje? Y yo volteé a ver así y todos los técnicos viéndome y me puse roja, roja y le dije: ''Es que yo no sé si me tengo que maquillar aquí o no''''.

Livian también explicó que no le agradaba a la floor manager, ya que ella vendía cosas y la actriz no podía comprárselas porque no tenía suficiente dinero.

Por último confesó: ''Como yo no tenía dinero, yo no le podía comprar cosas, entonces a los actores que le compraban ella los ponía en las primeras escenas y a mí me dejaba… Me acuerdo una sola escena llegué a las 7 de la mañana y la hice a las 10 de la noche, todo el día me dejó esperando''.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...