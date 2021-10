Calles de La Candelaria piden a gritos un cariñito

Los residentes de la urbanización La Candelaria del municipio Mario Briceño Iragorry, específicamente los residentes de la calle Negro Primero con Rómulo Gallegos, denunciaron que desde hace mucho tiempo se sienten en el abandono, ya que a su juicio las autoridades se han olvidado que dicha zona.

Al respecto, Mercedes Castillo resaltó que desde hace más de cinco años la zona no ha sido asfaltada, "parece que esta zona no existiera en el mapa de MBI, esperamos que las autoridades se aparezcan en estos días por la zona, ya que vienen las elecciones, pero del resto no vienen ni nada".

Precisó que todas las calles de La Candelaria se encuentran en muy mal estado, "no es sólo está calle, es toda la zona que está de esta manera, para nosotros es un calvario, hacemos un esfuerzo para tener nuestros vehículos y al final terminamos perdiendo en estas calles todo el tren delantero".

Castillo precisó que cuando llueve la situación tiende a empeorar, "todos los enormes huecos se llenan de agua, uno porque ya sabe más o menos donde quedan los huecos y los esquiva, pero para los visitantes es una completa tortura, ya ni los taxis se quieren meter para esta zona".

Finalmente, los habitantes del sector mencionaron que al problema del mal estado de las calles, se le suma que la mayoría no cuenta con alumbrado en las calles, por lo que la situación empeora cada días más, destacando además que los postes de alumbrado público se encuentran en muy mal estado.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

