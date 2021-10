Un estudio internacional en el que participa la española Universidad de Granada (UGR) concluye que los animales con pezuña, como los ciervos o los jabalíes, proporcionan beneficios cada vez más valorados frente a los posibles perjuicios que generan en su recolonización.



Científicos de la UGR (sur de España) participan en esta investigación centrada en analizar los beneficios y conflictos asociados a los ungulados silvestres a escala global, una revisión para conocer el aumento de este tipo de animales en Europa y Norte América.

Los ungulados están recolonizando muchas áreas, lo que según este estudio responde a que cada vez hay más interacción entre estos animales y las personas.

El estudio, liderado por el área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche (este de España), analizó 575 artículos científicos para determinar los beneficios y perjuicios de estos animales entre los que destacan daños a la agricultura y a la silvicultura o las colisiones de tráfico.

Según los investigadores, desde principios del siglo XXI se han incrementado las publicaciones sobre los ungulados silvestres y su interacción con las personas, pero también los beneficios registrados.

En sus conclusiones, los investigadores apuntan que, a pesar de los aspectos negativos asociados a los ungulados silvestres, durante los últimos años se han hecho evidentes los beneficios que aportan a los sistemas socio-ecológicos, como el turismo o el mantenimiento de hábitats.

El equipo multidisciplinar que llevó a cabo este estudio añade que estos animales aportan además beneficios en la caza, por su aprovechamiento como comida, o en la conservación ambiental.

En la investigación participaron científicos de varias universidades españolas y de otros países como el Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences (Polonia), WWF-US (Estados Unidos), University of British Columbia (Canadá) y Leuphana University of Lüneburg (Alemania).

