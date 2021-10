Las ventas de los granos están duras en los mercados municipales

A pesar que los granos son un alimento muy versátil a la hora de preparar cualquier comida, los comerciantes de los mercados públicos de la ciudad de Maracay indicaron que la comercialización no es favorable.

Así lo dio a conocer Emilio Martínez, quien dijo, "los fines de semana es que se puede observar a más personas en los alrededores del mercado caminando y buscando precios, no obstante, no todos pueden adquirir los granos, los otros días de la semana de verdad que no hay muchas ventas".

Además comentó, "siempre el grano que más se vende son las caraotas por su versatilidad a la hora de prepararlas se puede combinar con todo, los frijoles bayos y quinchoncho son buscados por su precio, es decir son más económicas; hay lo que se denomina granos premiun como los garbanzos y caraotas blancas que salen más costosas".

De esta misma manera, Kevin Tovar señaló, "las ventas en lo que se denomina los días martes y en adelante son muy pocas, no hay casi clientes en el mercado y semanalmente los ingresos son precarios".

Resaltó además, "los ingresos hace un año eran más elevados que ahora, tomando en cuenta que en ese tiempo ya las ventas se reportaban como malas, ahora imagínense lo poco que se expende el rubro, no sólo los granos sino todos los rubros alimenticios".

Por otra parte, Jaime Morales destacó, "ya las cosas cambiaron, antes las ventas eran fructíferas hoy en día son muy malas, te puedo decir que han bajado un 80%, por el momento sólo nos queda esperar que se mejoren y que haya mejor poder adquisitivo".

En los comercios ubicados en los mercados populares los granos en su distintas presentación están estipulados en los siguientes precios: el kilo de caraotas 5.2 a 7.00 bolívares, lentejas entre 4.5 a 6.00; los frijoles bayos 4.00 a 5.00.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

