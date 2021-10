Kervin Castro es constancia de dedicación y disciplina

Kervin Alexander Castro Reina, creció y se crió en el sector 5 de Caña de Azúcar, quien el destino, la disciplina y la constancia lo llevó a formar parte del roster de los Gigantes de San Francisco en la MLB, así como el incondicional apoyo de su familia.

Loading...

Sus inicios como pelotero fue en el equipo de las Águilas en el reconocido campo "El Wuarao" ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, donde militó con esa organización por dos años.

Seguidamente pasa al equipo del Ceniap, divisa en la terminó de formarse como pelotero hasta los 16 años, edad propicia para la organización de San Francisco y ofrecerle una firma.

Con mucha emoción Castro recordó algunos de sus mentores de aquellos años de sus inicios. "Alexis Márquez fue un padre para mí, de hecho me escapaba de la casa y me iba con él todo el fin de semana, de igual manera Nelson Ravelo, presidente del equipo, quien siempre nos ayudó en los buenos y malos momentos", apuntó.

UN MOMENTO ÉPICO EN SU CARRERA



El pelotero venezolano se estrenó en la gran carpa el pasado mes de julio con su organización, los Gigantes de San Francisco por espacio de 2 entradas,

que las sacó en blanco antes los Rockies de Colorado. Ante tal experiencia le dio gracias a Dios por la oportunidad.

"El lanza fuego" -apodo que le puso un familiar- "ya había subido con anterioridad, sin embargo no había tenido la oportunidad de debutar, ya a la tercera fue la vencida, fue en el campo de Colorado, para mí fue una sorpresa y un momento de gran satisfacción".

Destacó el bigleaguer que la primera persona que se enteró de su ascenso y debut fue su madre, además destacó que fue algo muy rápido por la premura del partido, que apenas dio chance para avisar a sus seres queridos.

"Fue un momento muy rápido, me encontraba en las prácticas y el coach me informó que necesitaba hablar conmigo en la oficina, y allí me dijeron prepárate porque hoy estás incluido en el roster para el juego".

Resaltó el maracayero que haber alcanzado el sueño es muy gratificante cuando se empieza a ver los frutos de tantos años de sacrificio, constancia y dedicación, además de recordar todos los buenos y malos momentos que tiene todo deportista.

CIRUGÍA TOMMY JHON

Con apenas 17 años de edad, Kervin se entera que tiene que ser sometido a una operación para poder continuar con su carrera como lanzador, señaló que fueron momentos de mucha incertidumbre y temor.

Con respecto al tema, Castro describió la experiencia, "la primera vez que viajé a los Estados Unidos lamentablemente fue con la lesión, no obstante, no desmayé a pesar de algunas criticas y comentarios, pero trabajé fuerte y me seguí preparando sin desmayar en mis aspiraciones".

Asimismo confesó, "fueron momentos duros cuando me dicen de la operación, más que todo por los antecedentes de otros jugadores que han perdido la carrera luego de estas lesiones, se me salieron las lágrimas, pero gracias a Dios, la fortaleza de la familia y mi propio interés y ganas de salir adelante a la operación y a la lesión". Al lanzador le practicaron en el año 2017 la cirugía Tommy Jhon, conocida y temida por los pitchers pero que en 47 años ha salvado varias carreras.

LOGRAR EL SUEÑO ANHELADO

La mayoría de los peloteros venezolanos deben pasar por algunos países como por ejemplo República Dominicana antes de llegar a los Estados Unidos, ante ello Castro destacó que son momentos duros por varios factores, como la competencia.

"Es difícil convivir con una cantidad de peloteros en una misma habitación, hay quienes para lograr superar hacen lo posible para que su compañero no figure, entre maldades y otras trampas", mencionó.

De esta manera, Kervin señaló no haber tenido ningún tipo de inconvenientes con nadie, y todo se lo debe a su carácter y forma respetuosa de dirigirse a sus compañeros, tratándolos con respeto, para recibir lo mismo a cambio.

Asimismo acotó que la madurez y el enfoque que cada quien le pone a su carrera, es una de las claves del éxito, sobrepasando las dificultades y los obstáculos que la vida y el camino imponen.

EL APOYO FAMILIAR

Hay momentos de dificultad en la carrera deportiva, pero el soporte y la ayuda de la familia es lo que te mantiene de pie y con ganas de superación a todos los que se dedican a una disciplina deportiva.

Así lo dio a conocer el lanzador venezolano, quien enfatizó que "mis padres desde que empecé siempre han estado presente, hoy en día ellos están pendiente del desempeño de mi carrera, considero que el apoyo familiar es una de las claves para mantenerse en el juego".

El pelotero maracayero es ficha de Los Navegantes del Magallanes, equipo donde aún no ha podido debutar por algunas limitaciones en la organización en la cual milita en Grandes Ligas y algunas otras razones de fuerza mayor.

Con respecto al tema comentó, "no he tenido la oportunidad de ira al estadio en Valencia, el año pasado manifesté las ganas de jugar acá en Venezuela, no obstante, no se pudo por limitaciones con el equipo de los Gigantes, pero espero muy pronto también lanzar en Venezuela".

EL BÉISBOL ES DIVERSIÓN

Kervin "El lanza fuego" Castro destacó que lo más importante de esta disciplina deportiva es verla con mucha atención, aparte de tomar en serio la responsabilidad que se otorga, es una diversión cuando se entra al terreno de juego.

"Esto es un deporte que a pesar que hay un negocio y dinero de por medio, uno más que todo sale a jugar, la misión es divertirse y ya, desde siempre ha sido mi filosofía de afrontar el trabajo, ver las cosas de esta manera ayuda mucho a los jugadores".

Asimismo recomendó a los peloteros que están en proceso de firmar, a no dejarse llevar por la fama y el dinero, que se centren en el norte que tienen definido, para que sus metas las alcancen con menos dificultad.

"Te puedo decir que a mis 22 años no he conocido una discoteca, siempre he sido centrado y familiar, eso creo que es parte de cada quien y de su convicción de hacer bien las cosas; mi recomendación es que lleven la vida con calma, que para todo hay tiempo".

PERFORMANCE

Castro es dueño de un arsenal que incluye recta de cuatro costuras, curva y cambio, mostró una eficiente bola rápida entre 94 y 97 millas por hora, que combinó con un pitcheo quebrado de 80-82 mph, lo que le otorga el potencial de ser un pitcheo que le ayude a conseguir ponches en la Gran Carpa.

En su debut con los Gigantes de San Francisco, Kervin Castro hizo 27 pitcheos, 18 en strike. Consiguió cuatro swings perdidos y otros cuatro fueron cantados por el umpire principal... Desde el 1° de agosto exhibía una efectividad de 0.82 (11 IP / 1 CL), con siete hits, cuatro boletos y 16 guillotinados, repartidos en sus últimas ocho salidas con el Sacramento (Triple A), antes de ser llamado a las Grandes Ligas.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...