Profesores de la UPEL Maracay rechazan inicio de clases presenciales

Luego del anuncio por parte del Ejecutivo Nacional de que el próximo 25 de octubre se reactivarán las clases presenciales, Niuman Páez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL Maracay), rechazó dicha convocatoria, pues a su juicio, el recinto universitario no se encuentran en las condiciones adecuadas.

Loading...

"Es inviable que el Gobierno Nacional pretenda que se de inicio a clases presenciales, en la actualidad la universidad está en la desidia y abandono, ya que la misma institución no puede cumplir con el proceso de mantenimiento de la planta física, esto por el déficit presupuestario".

Asimismo, destacó que a esto se le suma las condiciones de vida del personal académico y aquellos que laboran en la institución, "todos estamos pasando por una grave situación, pero si el Gobierno quiere que volvamos a las aulas, entonces dónde está el plan de bioseguridad, transporte óptimo y rescate salarial para el personal, los estudiantes no cuentan ni con un comedor, por eso las condiciones no están dadas".

De igual forma, Páez recalcó que aunque ha habido un avance en el proceso de vacunación, las condiciones no están dadas, "las vacunas no es sólo lo que se necesita, la coedición de la planta física no permite que se pueda dar clases, no hay agua, mucha maleza, no tenemos comedor y además la universidad ha sido víctima de una serie de robos".



Por último, señaló que es una irresponsabilidad iniciar las clases en las condiciones actuales, "la universidad está en la desidia, el personal de resguardo de la institución gana muy poco y por eso se han tenido que retirar y no cumplir con sus funciones, eso genera que el hampa haga de las suyas, y las oficinas fueran afectadas por desvalijamiento y robo, todo eso se debe revisar para dar inicio a las clases".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...