Michel Brown no participará en la secuela de Pasión de Gavilanes

Recientemente se revelaron las primeras imágenes del elenco que conformará la segunda temporada de la exitosa telenovela de Telemundo, Pasión de Gavilanes. Cabe destacar que, aunque muchos fanáticos estuvieron felices por la noticia, muchas personas se quedaron con la intriga sobre Michel Brown, quien fue el gran ausente entre los protagonistas.

Foto: Referencial

Cabe destacar que el actor que interpretaba a Franco Reyes, tomó la decisión de no involucrarse en este nuevo proyecto, agregando que hace meses atrás hizo saber públicamente que los productores de la telenovela, no contaban con él para una segunda parte.

''Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan y por eso no voy a poder participar'', dijo el pasado mes de agosto en una entrevista de radio.

Por otro lado, el actor dijo que prefiere mantener el recuerdo de su personaje.

Asimismo, en otra entrevista también había expresado ''Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo''.

Por último, Brown dijo que si había leído la sinopsis de la nueva historia y era muy interesante, deseando para sus compañeros lo mejor en esta etapa.

elsiglo

