Revengüeños exigen arreglo de acera en la entrada de El Consejo

Los habitantes del municipio José Rafael Revenga denunciaron sentirse desprotegidos ante una falla de borde ubicada en una de las aceras que conecta la entrada de El Consejo con la Carretera Panamericana. Indicaron que el problema se está presentando desde hace por lo menos cuatro años y hasta la fecha la municipalidad no ha comenzado las respectivas reparaciones.

Y es que los lugareños señalaron que a pesar de los constantes llamados que han realizado, no reciben ningún tipo de respuestas por parte de los entes competentes, lo que los mantiene preocupados, ya que el inconveniente afecta a las decenas de personas que transitan por el lugar, ya que ponen en riesgo su vida.

"Por aquí es horrible transitar, porque uno debe bajar de la acera y caminar con toda la precaución un largo tramo, para poder volver a subirse a la caminería; mientras tanto uno va con el Jesús en la boca, porque pasan los carros muy rápido y si uno trata de subirse a lo que queda de acera es peor, ya que el vacío está ahí mismo", mencionó Yulimar Barreto, residente del sector Las Rosas.

Del mismo modo, los denunciantes comunicaron que esta situación al caer la noche empeora, ya que la calle se encuentra como una "boca de lobo", lo que hace a los peatones más vulnerables, al pasar por el sitio no se dan cuenta del problema de la acera, el cual no tiene ninguna señalización.

"Yo vivo en la urbanización Bosque Lindo y como salgo tarde me vengo caminando y este es un paso obligatorio, sin embargo en más de una ocasión he tenido mis conatos, porque lamentablemente pese a que uno conoce la vía el hueco ha ido creciendo. La otra vez tuve que ayudar a una adulta mayor que para no caerse se tiró a un lado y casi la pisa un carro", dijo Martín Pérez.

Los afectados concluyeron enviando un mensaje a las autoridades de Revenga para que escuchen el problema que los aqueja y de esa manera puedan buscar una solución antes que sea demasiado tarde para ellos.

"Que aproveche el alcalde que quiere ser reelecto y los candidatos de la oposición, para ver si hacen una competencia de quien arregla más rápido eso y así por lo menos ganan un poquito más de credibilidad", exclamó María Ortega.

