Migrantes realizan vigilias en el sur de México antes de su próxima caravana

Decenas de migrantes de diversas nacionalidades y asociaciones ciudadanas iniciaron este fin de semana una serie de vigilias diarias en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, de donde saldrá una caravana el próximo sábado.

Los migrantes encendieron veladoras esta madrugada y se hincaron para orar y pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, que se sensibilicen y les otorguen documentos para transitar por el país.

"No somos libres, necesitamos la libertad, no queremos estar en Estados Unidos, ya no queremos estar presos, pero sí deseo ser libre", expresó Ana Lesli Martínez, procedente de Honduras.

La vigilia ocurre mientras México afronta un flujo migratorio récord, con 147.000 indocumentados detectados en el país de enero a agosto, el triple de 2020.

MÉXICO Y LAS TENSIONES EN SUS FRONTERAS

Los migrantes han denunciado que Tapachula, frontera con Guatemala, se ha convertido en una "gran cárcel migratoria", aunque aún tienen esperanza de hallar una solución en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) del Gobierno.

Los activistas presidentes pidieron a las autoridades priorizar el diálogo antes del 23 de octubre, cuando la caravana partirá a Ciudad de México.

El Gobierno ha recibido críticas por el despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército en la frontera sur; de donde han surgido imágenes que muestran a los elementos mientras golpean a caravanas con migrantes de Haití y Centroamérica.

Irineo Mujica Arzate, director de Pueblos Migrantes Unidos (PUM), dijo que con este vigilia empezaron a prender una luz para los migrantes para que salgan de esta ciudad, en la que llevan muchos meses encerrados sin poder salir.

LA MIGRACIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO

"Al mismo tiempo, pedir para los migrantes un poco de luz porque el Instituto Nacional de Migración tiene mucho poder, pero no puede convencernos de que esto es lo mejor cuando nosotros lo vemos como una cárcel"; declaró.

Los asistentes expresaron que esperan que este viacrucis no sea "sangriento" y que las autoridades no repriman a los extranjeros.

Argumentaron que están pidiendo actos de justicia y que el INM respete lo que está en la ley.

Pese al riesgo de choques con las Fuerzas Armadas; los migrantes advirtieron de que van a caminar porque la migración no se va detener, como muestran los miles de extranjeros que siguen llegando a Tapachula.

