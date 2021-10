Un rosario de problemas afecta a los habitantes de La Coromoto

Habitantes del barrio La Coromoto del municipio Girardot denunciaron que desde hace más de tres años, los servicios públicos en la comunidad son deficientes, por lo que manifestaron sentirse abandonados por parte de los organismos competentes.

Señalaron que aunque son muchos los problemas que los afectan en la comunidad, el colapso de las aguas residuales es el principal, ya que con la llegada de las lluvias la situación tiende a empeorar.

En este sentido, José Toledo manifestó que su vivienda es una de las más afectadas del Callejón Rangel, "cuando llueve todas las aguas negras se desbordan en mi casa, es necesario que venga el camión para que destape las cañerías y así nosotros podamos vivir tranquilos".

Toledo detalló que todo el sistema de aguas negras se encuentra colapsado, "voy a intentar destapar las cañerías, ya que en los baños el agua no baja, no se puede vivir en estas condiciones y es necesario que nos ayuden lo más pronto posible".

Asimismo, Honorio Fuentes indicó que en su vivienda se realizó un pozo séptico para los baños, "es la única forma que el colapso de las cañerías no nos afecten, son más de 12 viviendas del callejón que se ven afectados con este problema".

Fuentes mencionó que además el servicio de agua potable es muy deficiente, por lo que necesitan una pronta solución, "el agua llega cada 15 días, o en oportunidades dos veces a la semana, pero lo malo es que en ese momento llega con mal olor y sucia, entonces no sirve para consumo".

De igual forma, Osdalys Vargas manifestó que ante la falta de agua potable, deben acudir a los llenaderos de la zona de Arsenal para poder abastecerse, "es la única forma de tener agua limpia, pero también es complicado ir todos los días para allá, somos personas mayores y de verdad ya no estamos para estos trotes".

Los vecinos denunciaron además que el servicio de recolección de basura en la zona también es deficiente, ya que el aseo urbano sólo transita por la avenida principal, por lo que se ven obligados a llevar sus bolsas de basura hacia esa zona.

Además recalcaron que en las noches las calles son completamente oscuras, ya la mayoría de los postes no funcionan, lo que deja a los delincuentes hacer y deshacer en dicha comunidad.

CASAS AGRIETADAS

Los vecinos se quejaron que luego de la explosión que se registró en la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) en la madrugada del 30 de enero del año 2011, fueron muchas las viviendas que se vieron afectadas y hasta la fecha las mismas continúan padeciendo los estragos de las mismas.

Víctor Ramón Rizo detalló que desde esa fecha la estructura de su vivienda se vio afectada, "ya tememos que en cualquier momento la pared se caiga, la planta de arriba está agrietada, he llevado cartas a todos los organismos y hasta la fecha nadie me ha dado una respuesta o una ayuda".

Destacó que en aquella oportunidad recibió una inspección por parte de las autoridades, pero los mismos no solucionaron nada, "dijeron que me iban a dar una ayuda pero no fue así, y con los años las viviendas se ven más afectadas y nosotros somos los perjudicados".

Por su parte, Eglis Barrios recalcó que su vivienda también se vio afectada, pero nada que logra conseguir ayuda de los organismos del estado para resolver su problema, "nosotros hemos tratado de realizar algunas reparaciones, pero la verdad es que las mismas son muy costosas y no contamos con el dinero".

Barrios precisó que en su casa se la han tenido que ingeniar para poder mantenerla de pie, "en este tiempo tan difícil es complejo poder arreglar una vivienda, aunque al momento de la explosión nos vinieron a realizar la inspección, hasta la fecha nadie nos ha ayudado y para nosotros es un peligro vivir en estas condiciones".

SIN INTERNET NI TELEFONÍA FIJA

Además, los habitantes de la comunidad de La Coromoto mencionaron que desde hace más de 3 años no cuentan con el servicio de Internet y telefonía fija, sin embargo deben continuar cancelando el servicio mensualmente.

Edgardo Rodríguez dijo algunas personas de la zona llevan más tiempo sin el servicio, "descuentan todos los meses, los teléfonos no tienen tono y aparte tampoco tenemos Internet, no es justo que tengamos que cancelar por un servicio que no disfrutamos".

Asimismo, Rodríguez detalló que en la zona se sienten abandonados, "estamos incomunicados, nadie sabe de nosotros, nadie nos da una solución a nuestros problemas, de verdad necesitamos que nos ayuden y nos den una pronta solución".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

