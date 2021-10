Desde hace aproximadamente 15 años, las familias que aún residen a orillas de las aguas del Lago Los Tacarigua, mejor conocido como el lago de Valencia, específicamente los habitantes del sector Las Vegas I del barrio Campo Alegre, municipio Girardot, claman porque sus voces sean escuchadas y se les de una pronta respuesta a sus problemas.

Denunciaron que con la llegada de las lluvias ya los niveles de las aguas del lago han aumentado, por lo que la mayoría de las calles se encuentran repletas de aguas residuales, y aquellos vecinos que no han sido reubicados ni indemnizados, deben vivir con el temor que ocurra una tragedia.

En este sentido, Vilma Álvarez manifestó que en la última visita del alcalde de Girardot Rafael Morales, éste se comprometió a darles una pronta solución, pero hasta la fecha no han obtenido nada.

"Desde hace más de 30 años vivo en esta zona, somos un grupo de propietarios que quedamos censados en el año 2006, algunos lograron un apartamento, teníamos que haber salido en el año 2007 pero el Instituto cerró y de allí quedamos dando tumbo, todo eso se cerró".

Álvarez mencionó que desde esa fecha 21 propietarios quedaron sin solución, "algunos perdieron su vivienda y no les pagaron nada, algunos amigos de lo ajeno desvalijaron sus viviendas y ellos se quedaron en las calles, ahora son cinco familias que no tienen donde vivir ni cuentan con el dinero para pagar un alquiler".

Destacó que es lamentable que después de hacer tantos esfuerzos para tener su vivienda ahora no tengan en donde vivir, "cuando me mudé a esta zona no se veía lago, uno caminaba y nada, nadie se imaginó que esto pudiera pasar, jamás se nos pasó por la mente que nos íbamos a ver en esta situación".

De igual forma, Álvarez detalló que tenían esperanzas de recuperar su vivienda, pero cada día lo ven más lejos, "todas las calles están igual, llenas de agua y apenas estamos iniciando el periodo de lluvias, ya el agua está dentro de las viviendas y nadie nos da una solución al respecto".

Por último, los habitantes de la zona hicieron un llamado a los organismos competentes para que lo mismos busquen una pronta solución a sus problemas, ya que temen que ocurra una tragedia y están cansados de escuchar sólo promesas y nada de respuesta.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

