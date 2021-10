MUD-Sucre presentó sus candidatos para las elecciones del 21-N

Representantes de la Mesa de la Unidad en el municipio Sucre anunciaron los candidatos que se disputarán un puesto gubernamental en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

El abanderado por la MUD, Luis Rafael Salas, señaló que la maquinaría está activada en todo el municipio Sucre, para garantizar el cambio de gobierno que vaya en beneficio de los habitantes y de su calidad de vida.

Detalló que el equipo que lo acompaña ha recorrido cada sector de Cagua y Bella Vista, conociendo las necesidades de su gente y brindando una mano amiga a las personas que más lo necesitan, en el área de salud, servicio público, alimentación, entre otros.

"Yo no veo al municipio Sucre como un pueblo, yo creo y apuesto a una municipio desarrollado y con las mismas oportunidades para todos. Nací y me crié en Sucre, veo a diario como todas sus calles están sin asfalto, ni alumbrado público, por eso quiero que los sucrenses me den la oportunidad de convertirme en alcalde y darle un cambio a mi jurisdicción".

Al mismo tiempo, Salas detalló que esta campaña electoral lo estará acompañando en los cargos de concejales Lisbeth Utrera, Franklin Duarte de Bella Vista, Paúl Petit, Raiza Villegas, Yosmar Sánchez, Anderi Gaviria, Félix Fabricio Linares, Doris Rebolledo, Eduardo Quevedo, Aída Moreno, Alfredo Barrios, Dimas Ibarra y Noris Colmenares.

"Es importante ratificar el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con la Unidad, pero no sólo de partido político, también tiene que ser de ideas y propósitos que nos permita crear un verdadero músculo que nos permita salir de esta situación tan critica y deprimente en la que hemos caído todos los sucrenses, merecemos una vida mejor y sólo unidos lo podemos lograr", terminó diciendo el abanderado de la MUD en el municipio Sucre.

