Militancia de AD apoya candidatura de Henry Rosales

La militancia del partido político Acción Democrática (AD) en el estado Aragua se comprometió en apoyar la candidatura a la gobernación de la entidad por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henry Rosales, durante un acto realizado en la comunidad Santa Ana, del municipio Girardot.

Loading...

Rosales además recibió el apoyo absoluto del equipo que conforma la seccional de AD en la entidad y su Secretario General, José Trujillo, quien alzó la mano del abanderado de la MUD en señal de respaldo a su carrera electoral.

"Cuentas conmigo Henry, el tiempo de está campaña es corta, pero hago hincapié que unidos hoy más que nunca tenemos que trabajar por Venezuela. En el 2015, logramos dos tercios en los curules de la Asamblea Nacional y todo fue con" unidad perfecta". Así que en esa unidad, tenemos que salir de esta tragedia, porque o sino estaremos llevando al país a un suicidio colectivo", afirmó Trujillo.

"Esta no es la primera vez que te voy a acompañar Henry, es la segunda, en esta oportunidad sí vamos a triunfar. Porque tú sabes que pasó, cuando fuiste candidato, y sabes que pasó a las 4:00 de la tarde, de ese día, te entregaron y todo el mundo sabe quién te entregó; se sabía que el profesor Henry Rosales era el gobernador del estado Aragua. Hoy lo digo, se lo prometo, 'Acción Democrática', va a trabajar en todos los municipios, sin discriminación. Pero esta unidad no termina el 21 de noviembre. Una vez que llegue a la gobernación, esperamos vernos todos en tu gestión y que exista gobernabilidad", expresó Trujillo.

MULTIPLICADORES DE ESPERANZA

Por su parte, el candidato de la Unidad agradeció la muestras de cariño ofrecidas por los partidistas de la tolda blanca y los invitó a ser multiplicadores de esperanza y esfuerzo. Resaltó que en las filas de AD "hay hombres y mujeres profesionales, con dedicación y empeño, no por cargos, que le puedan corresponder".

Acerca de la pausa que tuvo en su carrera política, relató: "Me decían Henry que ha transcurrido en estos años, después que fuiste candidato en el 2008 y les dije ha transcurrido algo muy significativo y es que los que hicieron trampa, son prófugos de la justicia y los que nos traicionaron seguramente regresarán, para ver si nos traicionan de nuevo. Aquí no habrá espacio para la traición, porque tenemos gente probada en el compromiso y comprobada que por encima de Aragua no hay nada que valga la pena y la traición".

En ese sentido, destacó que "la moral y política con principios de rectitud, hacen posible que en nombre de Aragua, asuma el recto, con hoja limpia y ser acompañado por "el verdadero gentilicio blanco que no se entrega por un cargo", esto haciendo referencia a otro candidato que representa la oposición oportunista para el gobierno.

Elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...