Karina Carpio encabezó conmemoración del Día de la Resistencia Cultural

La candidata a la Gobernación del estado Aragua por el PSUV y el GPP, Karina Carpio lideró el Encuentro con Pueblos Indígenas, a propósito de la conmemoración de los 529 años de que denominó resistencia cultural.

Desde la sede de la comunidad de los pueblos wayú en la entidad, Carpio puntualizó que este día representa algo más que una fecha histórica, "es un momento sublime, de amor y rebelión, donde los corazones de hombres y mujeres exaltaron sus principios humanos y continúan en resistencia para preservar sus creencias".

La comunidad wayú en el estado Aragua está integrada por un total de 150 personas, quienes están prestos y dispuestos a apoyar a la candidata Karina Carpio, para dar prosecución a la revolución bolivariana en Aragua, declararon.

Carpio resaltó el espíritu de vanguardia de los pueblos indígenas que aún continúa vigente, "no solo en la comunidad indígena, sino de Venezuela", al tiempo que destacó la heroicidad y espíritu aguerrido del pueblo que no se doblega ante las pretensiones imperialistas que buscan vulnerar la soberanía nacional, "nuestro territorio autodeterminado, no será colonia de otra nación", apuntó.



"La patria venezolana está llena de sangre revolucionaria, de hombres y mujeres que no se rindieron ni se rendirán", aseguró la abanderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico, por cuanto sostuvo que en el proceso revolucionario y socialista, continúan impulsando acciones dirigidas hacia la integración y visibilización de los pueblos indígenas.

Entre tanto, Nohemí Fernández, representante del pueblo indígena wayú afirmó que tras 529 años de resistencia cultural, continúan en la defensa de sus raíces y costumbres, y a su vez reiteró en la importancia de seguir avanzando en unidad, como lo soñó el comandante eterno Hugo Chávez y el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En la actividad también participó el cacique Ángel Fernández, representante del Movimiento Social Indígena de Venezuela Aneshu Wuakueipak; la matriarca Rosa Fernández, abuela de la quinta generación de la comunidad indígena Wayú de la entidad; Dadnicet Bodas, representante del pueblo Piaroa y especialista en medicina general para la atención del pueblo indígena y Pablo Ibarra, director del Instituto Nacional de Idiomas de Pueblos Indígenas.

