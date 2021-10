Pésimo servicio de televisión por cable en La Victoria

Luego de las fallas presentadas hace algunos días, por la compañía de comunicaciones Intercable en el eje Este del estado Aragua, donde varias zonas de la ciudad de La Victoria están sin Internet y televisión, muchos han sido los ciudadanos, quienes han mostrado su descontento, ya que la empresa no ha dado respuesta, a alguna a las múltiples denuncias interpuestas.

Loading...

Quienes se consideran afectados, específicamente los de la urbanización La Mora II, informaron que desde hace aproximadamente dos semanas están presentando inconvenientes con ambos servicios de comunicación. Explicaron no conocer las causas de la dificultad, sin embargo aseguran que desde entonces se encuentran incomunicados, ya que el "servicio va y viene", causando grandes pérdidas y pesares a los que laboran y estudian a la luz de este servicio.

En este sentido, explicaron que la red que los lleva a navegar por el ciberespacio, a ver lo que pasa en el acontecer diario y a distraerse, este año no ha sido la mejor, no obstante, hasta el momento esta falla se ha acentuado más de lo esperado.

"La verdad es un poco ilógico lo que está pasando. Estamos completamente en la nada, no tenemos como estar informados, no hay cable, no hay Internet y mucho menos teléfono, no los quitan, lo restituyen al día siguiente y no pasan dos horas cuando se va de nuevo. Lo que hacemos es llamar y acudir a las oficinas y no nos dan una respuesta concreta. Ni ellos saben que sucede, porque no son todos los sectores", mencionó Rosa Liendo.

De la misma forma, Norbelys Camacho agregó: "De verdad me las estoy viendo negras, porque trabajo y estudio desde Internet y desde hace como dos o tres semanas más son los días que no tenemos el servicio que los que está y funciona a cabalidad. Yo no sé que guachafita es la que tienen, porque se cae Internet y TV; vienen tocan dos cables y vuelve, hasta que hace una brisa, es una locura".

Por su parte, Pedro Rosales dijo: "Tengo una semana tratándome de inscribir en la universidad porque el Internet es pésimo cuando hay, que es casi nunca. Uno llama y el teléfono ocupado, escribe a las redes sociales y tampoco toman en cuenta. Es una falta de respeto. Ellos como empresa seria, deben tener un personal al servicio que informe que es lo qué está ocurriendo y cómo podemos ayudar. Estamos atados de brazos porque ni las señales de celular podemos usar, porque las telefonías nos consumen la vida, ya en cuatro días he recargado más 10 veces y bastante plata".

Entre tanto, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades de la empresa de comunicaciones, para que restituya el servicio por completo o por lo menos de información de lo que está pasando, pues la falla está trayendo pérdidas a sus usuarios, quienes cancelan sus mensualidades a cabalidad.

"Es completamente incomprensible que no tenemos servicio de calidad, pero si debemos cancelar todo mensualmente, porque si no te cortan todo y cuando vas a restituirlo te desangran. Son unos inconscientes. Mi última cancelación fue de 70 millones de bolívares o 70 bolívares digitales, para ya tener más de dos semanas sin TV, ni Internet de calidad", exclamó Xiomara Melián.

DANIEL MELLADO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...