Betty Escobar, Azdaly Mejías y Jania Veroes, tres enfermeras del Hospital "Dr. Jesús María Casal" del estado Portuguesa fueron detenidas por la policía y serán imputadas por cobrar la asistencia diaria en divisas a pacientes covid, informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

"Detenidas para ser imputadas por el MP las enfermeras del Hospital Centinela Jesús María Casal, quienes cobraban la asistencia diaria en dólares para atender a varios pacientes de covid", apuntó Saab.

Se pudo conocer que luego de cobrar diariamente una cuota en $ dejaban sin atención a las pacientes, al punto que algunas fallecieron por ello", comentó Saab.

Las tres enfermeras fueron presentadas al Ministerio Público, aunque no se detalló con precisión los delitos que le serán imputados.

Cabe destacar que el hecho se hizo público gracias a la periodista Betilmar Rondón y a Jesús Durán, quienes denunciaron ante el Ministerio Público cobros indebidos y mala praxis médica en el Hospital "Jesús Maria Casal Ramos" de Portuguesa.

Yolanda Rondón, madre de la denunciante, falleció luego de permanecer más de 5 días hospitalizada en la sala Covid-19, "yo estoy 100% convencida que en mi mamá la mataron en el hospital centinela de Portuguesa porque no supieron tratarla. Exijo justicia, reconozco el trabajo del Ministerio Público pero necesitamos respuestas", enfatizó la profesional de la información.

Resaltó que su progenitora no recibió las atenciones adecuadas, "porque no pagué 60 dólares diarios solicitados por la enfermera encargada de cuidarla. Desde el 10 al 14 de septiembre no le pusieron el antibiótico que yo llevaba. El 14 de septiembre mi mamá entró en estado de emergencia".

Rondón aseguró que los doctores ordenan realizar exámenes en laboratorios específicos, lo cual "es penado por la Ley".

Durán por su parte, hijo de Íngrid Navarro, quien luego de estar recluida por más de un mes en la sala de Covid-19 donde finalmente falleció, expresó, "estuvimos casi 33 días en el hospital centinela de Acarigua-Araure, apenas llegamos nos dijeron que teníamos que tener dinero para acceder a un pase cordial. Ahí hay una banda delictiva que cobra 60$ diarios por cuidar a los pacientes".

- Luego de pagar tantos días de vacuna decidimos no seguir cancelando la cuota, no habían tantos pacientes como decían. Desde ese día la descuidaron, no le aplicaron medicamentos que en días acabaron con la vida de mi mamá - detalló.

Explicó que diariamente el personal médico solicita medicamentos distintos, y los anteriormente entregados no son devueltos a los familiares.

"A mi mamá le cambiaban los medicamentos en cada momento, yo pedí que me los regresaran para cambiarlo por el que indicaban y Miriam López, epidemiologa me dijo que eso lo entregan cuando el paciente muere."

"Cada vez que le decíamos al personal que no teníamos dinero para pagar la vacuna diaria, mi mamá de pronto se ponía grave, pagábamos y ya le daban oxígeno. Mi mamá no falleció, a mi mamá la mataron en el hospital centinela de Acarigua-Araure inyectándole clindamicina, medicamento al que era alérgica", dijo Durán.

Luego de conocer la denuncia -que se hizo saber varias veces por los afectados - el MP se pronunció y la Policía de Portuguesa realizó el arresto de las enfermeras.

MP ordenó la detención de Betty Escobar, Azdaly Mejías y Jania Veroes enfermeras

