Los habitantes de la urbanización La Esmeralda del municipio Girardot al sur de Maracay, resaltaron que el desborde de las aguas servidas es un problema con el que conviven a diario bajo la mirada indolente de las autoridades.

Los residentes del sector destacaron que todas las calles están afectadas por el bote de las aguas residuales, haciendo énfasis en la manzana V y la calle principal de la comunidad, donde las cloacas están rebosadas las 24 horas del día.

Así lo dio a conocer Víctor Lombano, quien dijo, "no sabemos qué está sucediendo aquí, no sabemos si hay solución o no, desde que nos inundamos y perdimos todo, las autoridades no se han hecho presente y las aguas negras es un problema con el que convivimos a diario, no hay ayuda de parte de ningún ente".



Por otro lado, Carmen Guerra resaltó, "las calles de la urbanización están desbordadas de aguas negras, cuando nosotros fuimos afectados por el río, aquí no se acercó nadie y tuvimos que nosotros mismos reparar las viviendas, porque el Gobierno hizo caso omiso".

Entre tanto, Juan Colmenarez aseveró, "ya los baños de las viviendas no se pueden utilizar, las aguas se devuelven por los inodoros vivimos en un foco infeccioso y no hay una autoridad que se encargue de solucionar nuestros problemas, no es necesario que llueva para que las cloacas se rebosen, eso es todos los días".

Otro de los problemas que refleja la comunidad es la carencia de alumbrado público en algunas calles del sector, prestándose para que los amigos de lo ajeno hagan de las suyas en horas de la noche.

En vista de tantos problemas, los vecinos de La Esmeralda piden a las autoridades municipales y regionales a resolverles y darle solución a los problemas que afectan desde hace varios años a los habitantes del sector ubicado al sur de Maracay.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

