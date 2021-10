Henry Rosales propone devolver programas de protección social

El candidato por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la gobernación del estado Aragua, Henry Rosales, sostuvo una entrevista radial en la cual expuso sus propuestas de gestión para la entidad, especialmente la reactivación de los programas de protección social.

Loading...

Rosales destacó que entre sus propuestas para el estado se encuentra la optimización de los servicios públicos, la creación de proyectos de alimentación escolar.

"Tenemos que luchar para que las condiciones laborales de nuestros docentes y funcionarios policiales sea otra, que cuenten con protección del gobierno regional, devolverles el HCM", afirmó.

Recordó que durante su gestión como diputado ante el Consejo Legislativo de Aragua logró que los efectivos policiales y trabajadores públicos, contarán con seguro HCM, con una cobertura del 100% para cualquier eventualidad que se presentará durante su prestación de servicio.

Al ser consultado acerca de la gestión del chavismo en Aragua, el abanderado de la MUD afirmó que no hay nada que reconocer, "porque indistintamente de la ideología política que se tenga, los gobiernos pasan y las obras quedan".

"Si aquí buscas un programa social que funcione no lo consigues, he visitado comunidades, donde lamentablemente me encuentro con familias, que en lo que va de año sólo han recibido la bolsa del CLAP en dos ocasiones. El transporte público tampoco funciona, a las 5 de la tarda ya la gente se guarda porque no hay unidades y por la inseguridad".

En relación a las elecciones del 21 de noviembre, precisó que la solución para lograr un cambio efectivo es salir a votar, "ya la fecha está pautada, mi propuesta para Aragua también, sólo hay que salir a votar".

Al finalizar la entrevista, Rosales instó a otros factores políticos externos a la MUD a formar parte de un verdadero bloque unitario, "por el objetivo común que es generar un cambio efectivo y lograr que los aragüeños cuenten con un gobierno capaz de solucionar, que podamos construir para darle respuesta a los principales problemas de Aragua", acotó.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...