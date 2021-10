Familias del barrio Independencia afectados por el derrumbe de tuberías

Loading...

Vecinos del barrio Independencia, específicamente los de la calle "A", denunciaron que la llegada de las lluvias agudizó sus problemas de colapso de tuberías de aguas servidas.





Indicaron que hace más de 3 años que poco a poco comenzaron a derrumbarse las tuberías y las aguas servidas comenzaron a devolverse y a salir por los inodoros y pocetas, causando malestar entre los habitantes.

Al mismo tiempo que indicaron que las últimas lluvias que se registraron en la entidad aragüeña inundó los patios de las casas.



En este sentido, Luis Castillo dijo, "la lluvia de la noche del jueves pasado inundó todo mi patio y los baños, por lo que me vi en la necesidad de salir a la calle y destapar la boca de visita para que el agua saliera y se descongestionara su patio y los baños".



Mencionó que en reiteradas oportunidades han puesto la denuncia a la Alcaldía a la alcaldía de Girardot y hasta la fecha no hay respuesta.

SIN CANTV



De igual forma denunció que el servicio de telefonía por cable y de Internet no funciona desde hace 5 años.

"Pagamos las facturas para no perder la línea, pero es mucho descaro de la empresa que no preste el servicio y cobra la factura completa".



Son muchas los servicios públicos que no funcionan en nuestra comunidad y nos urgen que los entes gubernamentales se pronuncien.

ALUMBRADO ESTÁ "MEDIO GALLINA"



Por su parte, María Torres indicó que el alumbrado en las calles funciona "medio gallina", ya que en algunos postes no hay bombillos y donde hay prenden de día y de noche están apagados.

"De noche las calles están a oscuras convirtiéndose en una zona muy peligrosa para los habitantes de la comunidad".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

