Basura y aguas negras afean a Montaña Fresca

Gran cantidad de basura y un enorme hueco producto del colapso del sistema de aguas residuales es lo primero que se observa al recorrer la avenida principal de Montaña Fresca, a la altura del sector Los Laureles, sector ubicado en el municipio Mariño.

Residentes de la zona informaron que en medio de la avenida se puede observar un enorme hueco, producto del colapso del colector de aguas residuales, y que por más de tres años ninguna autoridad competente ha podido resolver o ha querido resolver.

Al respecto, Juan Alvarado informó que al principio denunciaban una y otra vez el problema, pero al ver que sus llamados no eran escuchados, decidieron no volver a hacerlo.

"Uno se cansa de notificar una y otra vez algo, que no es un secreto para nadie, todos los que pasan por esta vía lo pueden ver, está a la vista de cualquiera, no pueden decir ni que es mentira y que no existe", dijo Alvarado.

Precisó que el problema de las aguas servidas no ha afectado a las viviendas, pero la cantidad de monte alrededor del hueco en cualquier momento puede generar un accidente, "cuando se ve de lejos parece que fuera sólo un montón de monte, pero en realidad es un hueco que está repleto de agua, tanto blancas como aguas negras y es un peligro si un carro llega a caer en él".

De igual forma, los vecinos señalaron que en la zona, específicamente a la salida hacia la avenida Casanova Godoy, se encuentra gran acumulación de basura, lo que además señalaron que representa un peligro para quienes transitan por la misma, por lo que hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen en la zona y efectúen un plan de limpieza en la misma.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

