En un verdadero lujo se ha convertido comer pescado y otras especies marinas para muchos. Los precios suben considerablemente casi que semanal y la venta de los rubros son muy bajas por un lado, y por otro más que pésimas.

Loading...

La sardina sigue siendo lo más accesible para el bolsillo de los maracayeros, aunque ya su valor ocasiona que más de uno sienta una punzada como boxeador, cuando recibe un gancho directo al hígado.

En algunos sitios, el kilo de sardina entera tiene un costo de 3 millones de bolívares y si caminas un poco más, se puede conseguir en 2.200.000,oo bolívares, como en el caso del puesto "Los Yánez", por la principal de José Félix Ribas.

"Es lo que más se vende", aseguró Yanarelis Yánez, una de las propietarias. "Las ventas no han estado buenas como en tiempos anteriores, pero las sardinas son las más pedidas", precisó.

Señaló que tratan en lo posible de mantener buenos precios, porque están al tanto que la situación económica en Venezuela no está bien para todos. "Sabemos por lo que estamos atravesando, por ello buscamos la manera de negociar con los mismos proveedores", enfatizó.

Su sobrina Patricia, la administradora del negocio, expuso que las ventas han mermado, destacando que los productos más económicos son los de mayor salida.

"Las sardinas, el bonito, el corocoro, el bagre y el cataco son los más pedidos", puntualizó la joven.

Indicó que los pescados con costos más altos se venden, pero no como en años anteriores, que las personas compraban hasta cuatro y cinco kilogramos.

Esther Rojas, compradora de pescado, quien se encontraba en el Mercado Periférico, afirmó, "comer pescado de calidad es sólo para gente de dinero. Como está este país, la población tiene que dejarse de caprichos y comer cualquier pescadito barato, que igual es sabroso".

Rodolfo Pérez, quien buscaba mero aseveró que el "pescado vuela" gracias a los actuales precios.

"Ya no se puede comer el pescadito los fines de semana en casa como de costumbre, porque los costos son una barbaridad. No sé qué hace la gente para las dietas, porque comer pescado ya no es cosa de todos. Lo más que como ahora es sardina, y antes, dos veces al año y hasta tres veces, saboreaba un buen bacalao. Hoy en día, así son las cosas", sentenció.

HBRI. | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...