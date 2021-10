En el eje Este no ven con buenos ojos la reconversión

El pasado viernes entró en vigencia la reconversión monetaria en toda Venezuela, tal y como estaba estipulado por el Ejecutivo Nacional y el eje Este del estado Aragua no escapó de este polémico panorama, por lo que muchos fueron los ciudadanos, quienes no tardaron en expresar su opinión acerca de tal medida.

En este sentido, tras un recorrido realizado por las principales calles y avenidas de los municipios: Ribas, Bolívar, Revenga, Tovar y Santos Michelena, se pudo conocer de la mano de los ciudadanos de a pie, que para el momento se encuentran un poco a la expectativa, de como la puesta en marcha del bolívar digital, vaya a beneficiarlos y cómo será el proceso de adaptación.

Con respecto al tema, el señor Pedro Gómez mencionó que en la actualidad se encuentra un poco "inquieto" por la transición que el cambio del cono monetario representa.

"Yo realmente no sé a ciencia cierta, con qué fin realizaron esta reconversión. Yo no veo desde mi punto de vista que esto nos ayude en algo, la inflación se va a disparar, para muestra un botón de todo lo que han subido los productos en los pocos comercios que hay abiertos, es una locura", indicó Gómez.

De acuerdo con lo expresado por Gómez, Luis Flores agregó: "De qué sirve que hagan este cambio, si los precios siguen subiendo y mientras tanto nosotros con el mismo sueldo. En mi caso, soy pensionado y ya la pensión no alcanza para nada. No digo que no se tomen estas medidas, pero antes de eso, deben estudiar lo que ganamos los venezolanos y los abusadores que son los comerciantes. Necesitamos una paralización de precios y un incremento en los sueldos y en mi caso la pensión".

Por su parte, Tomás Puertas puntualizó: "No estoy de acuerdo con la reconversión, en vez de ir hacia adelante, vamos para atrás. Soy estilista y no tengo empleo fijo, tengo que salir a la calle para ver como resuelvo la comida de mi familia y desde el viernes para acá lo que he visto es gente confundida y tiendas con todos los productos con precios muy elevados que no ayudan al bolsillo de los compradores".

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte de la entidad aragüeña no pierden la esperanza de que en los próximos días se eleve una ley que detenga los precios y asimismo que las autoridades tomen en cuenta un ajuste en los sueldos y las pensiones, a fin de poder mantener un nivel de vida más idóneo.

"Es necesario que se tomen en cuenta leyes y sanciones para los comerciantes que suban de precio los productos, porque nos están desangrando; hay que paralizar los costos. Y si no es mucha molestia que nos suban el sueldo, porque ahorita todo está muy caro desde el viernes", exclamó la señora Linda Villegas.

DANIEL MELLADO | elsiglo

