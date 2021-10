Asesinó de tres disparos a su ex y luego de suicidó

Un suceso que conmovió a los vecinos de la comunidad de El Tierral en San Joaquín de Turmero del municipio Santiago Mariño, mantiene a los familiares y allegados de las víctimas consternados ante los hechos ocurridos este domingo 3 de octubre.

Loading...

El acto criminal tuvo de escenario la parte interna de una vivienda, específicamente en el porche, situada en la calle 18 del sector El Tierral.

Una de las personas muertas en ese sitio respondía al nombre de Irisley Justini Artigas Lozada, de 29 años de edad, dueña de un Spa ubicado en la ciudad de Maracay y madre de familia.

Mientras que su agresor fue identificado como Ernesto Arcia, de 24 años de edad, quien residía al parecer en la población de Mariara del estado Carabobo.

ORIGEN DEL ASUNTO

Investigando el posible origen del caso, se tuvo información preliminar que Artigas y Arcia mantuvieron una relación sentimental, y con el tiempo la misma se vino a pique por circunstancias adversas de la vida.

La joven emprendedora decidió ponerle fin a su relación amorosa, un poco tormentosa, y el sujeto se vio obligado a marcharse de su lado. Ya tenían tres meses separados.



Sin embargo, el hombre no soportaba su soledad y despecho. Pese a ello, el sospechoso la visitaba frecuentemente buscando retomar la relación, pero su ex no quería. Había decidido ponerle fin a ese tormento.

Y este domingo regresó de nuevo. Ambos entablaron una conversación y la mujer mantuvo su posición: "No quiero volver contigo".

Ante esa reacción, Ernesto se molestó y comenzó a discutir con la muchacha. Se trató de una acalorada discusión.

El hombre, todo colérico habría manifestado lo siguiente: "Sino eres para mi, pues no serás de más nadie". Luego se escucharon cuatro disparos.

Se dijo que el individuo, inicialmente le abría disparado por uno de los intercostales y después en la región occipital.

Al verla muerta, el visitante que se había trasladado a la comunidad en una camioneta de pasajeros, se disparó a nivel del cuello con un revólver tipo Magnun.

Como caso curioso, ambos cuerpos quedaron tendidos en el porche de la vivienda con los pies casi juntos. Se trató de un episodio muy doloroso que enlutó a varias familias de El Tierral.

Minutos más tarde, se acercaron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y de la Policía de Aragua, iniciando las averiguaciones del caso, y trasladando los cadáveres hasta la Morgue en Caña de Azúcar para la autopsia de ley.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...