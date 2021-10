Adultos mayores hicieron cola para recibir los nuevos billetes

En algunas agencias bancarias de la Ciudad Jardín, las personas de la tercera edad se formaron en las afueras de la entidad para retirar de sus cuentas el billete perteneciente al nuevo cono monetario.

Los abuelitos destacaron que aún no han tenido en sus manos la nueva moneda, y que esperan familiarizarse con las denominaciones y los precios en los comercios.

Así lo expresó María Contreras, quien dijo: "Estoy esperando para ver cuánto es que me corresponde y cuánto es que me van a dar, aún no he tenido en mis manos los nuevos billetes del cono monetario".

Por su parte, Elvia Biar indicó: "Bueno me han dicho que son iguales a los que salieron hace años atrás, en realidad no los conozco, estoy esperando que el banco abra para conocerlos".

Igualmente Pedro Eres señaló: "Yo vengo a cambiar unos billetes que tengo, por esta nueva moneda, no lo conozco estoy esperando cobrar para familiarizarme con ellos y poder hacer mis compras de manera tranquila".

A primeras horas de la mañana las entidades bancarias no tuvieron mayor afluencia de personas, sin embargo con el pasar del día se notó un poco más presencia de clientes. Como es de recordar la banca pública y privada abrirá sus puertas en la semana radical para atender a sus usuarios.

