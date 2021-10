Luego de que se aplicara la nueva reconversión monetaria en Venezuela, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció que las entidades bancarias en todo el país estarían laborando durante el día sábado.

Sin embargo, durante un recorrido por los diferentes bancos de la ciudad de Maracay, municipio Girardot, los mismos se observaron totalmente vacíos, sólo con los trabajadores de las mismas.

Al respecto, Alicia Cáceres mencionó que no visitó los bancos debido a que desconocía la información, "el tema de la reconversión no se llevó de la mejor manera, yo por ejemplo no sabía que estarían trabajando los bancos este día y vine fue a realizar unas diligencias personales".

Destacó que hasta la fecha no ha visto los billetes y monedas del nuevo cono monetario, "recuerda que antes cuando venía una reconversión días antes ya se estaban manejando los billetes nuevos, pero hasta la fecha no he visto ninguno, mientras nos seguimos adaptando a este proceso".

Por último, es importante mencionar que los bancos en todo el territorio nacional estarán operativos durante la semana de cuarentena radical del 4 al 8 de octubre.

