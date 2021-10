"Queremos llegar a la Gobernación para buscar soluciones al pueblo"

Luis Eduardo Martínez, candidato a la gobernación del estado Aragua por la Alianza Democrática, manifestó que dicha organización política cuenta con una gran cantidad de partidos que los apoyan y los integra, sin embargo, señaló que el verdadero objetivo es contar con candidaturas únicas para un electoral unitario, esto antes del 10 de noviembre.

"Quizás por falta de información se maneja un error, donde muchas personas creen que el proceso se cerró, pero aunque se cerró el proceso de postulaciones, pero por la vía de fe de errata todavía es posible enmendar candidaturas, yo soy un firme partidario de que se debe buscar un solo candidato y por eso todos los días realizó reuniones y conversaciones, las cuales ha traído como parte respuestas positivas, todos entendemos que por separados las posibilidades son pocas, por no decir inexistente, pero juntos podemos hacer mucho".

Asimismo, el también diputado de la Asamblea Nacional señaló que se ha mantenido en conversaciones con integrantes de otras organizaciones políticas, y se encuentran estudiando sus planteamientos, "creo que todos compartimos el mismo sueño, por eso no cerramos ninguna puerta, sino por el contrario la mantenemos abierta, conocemos los problemas y la finalidad es resolverlos".

Martínez señaló que junto a su equipo de trabajo realizaron un diagnóstico de la situación actual en la entidad, "el mismo es dramático, pero es allí donde se relacionan los conocimientos y la capacidad que hemos desarrollado que a lo largo de los años van a servir".

Destacó que al momento que fue gobernador en dos oportunidades del estado Monagas, se encontró con un escenario similar al del estado Aragua, "en ese momento entendí que se tenía que buscar la manera diferente de buscar recursos, donde nos empeñamos en buscar fórmulas legales que permitirán recursos extras para la entidad, además unimos visiones ideológicas diferentes, pero logramos la Ley de Afinaciones Económicas Especiales, la cual cuadruplicó los ingresos regionales".

De igual forma, el candidato a la gobernación de Aragua resaltó que estas propuestas y además la necesidad de acudir a multilaterales para obtener recursos, "allí se obtuvieron recursos para la rehabilitación de los sistemas de acueductos, rehabilitación de la vialidad y problemas de carácter educativo y de salud, he tenido reuniones y me hincaron en el Banco Mundial, que el camino ya lo conocemos, sólo se deben presentar proyectos y metodologías, para así consignar para solucionar problemas, queremos llegar a la Gobernación y no es para quejarnos y confrontaciones, tenemos la capacidad y lo hemos demostrado".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

