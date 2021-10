Hoy entra en vigencia un nuevo proceso de reconversión monetaria

El día de hoy entra en vigencia en el país un nuevo proceso de reconversión monetaria, el cual consiste en la eliminación de seis ceros al cono actual, por lo que el ejecutivo nacional informó que el nuevo conjunto de billetes y monedas circulará en forma progresiva y paralela al cono actual.

Y es que ante este nuevo proceso las oficinas bancarias y operaciones de las mismas, estuvieron cerradas desde el 30 de septiembre (8:00 PM) hasta hoy viernes 1° de octubre (6:00Am), por lo que fueron decretados como feriados bancarios y con la finalidad de adaptar las mismas con el nuevo sistema.

Y es que aunque teóricamente está nueva reconversión monetaria no afecte el valor real de la moneda, es decir del Bolívar, son muchas las expectativas e interrogantes que se generan sobre este tema, a lo que muchos económicas denominan que solo se trata de un proceso estético, que simplifica las operaciones que realizaban en Bolívares.

EL BOLÍVAR HA PERDIDO SU VALOR COMO MONEDA

Gustado Campos, económica, manifestó que el Bolívar como moneda nacional ha ido perdiendo valor desde hace ya un tiempo, debido al modelo económico del gobierno de Nicolás Maduro, sumado lo que denominó su capricho ideológico.

"Esto ha generado que la moneda nacional ya sea rechazada por los ciudadanos, entendiendo el hecho que cada vez compran menos y pierden valor minuto a minuto, por lo que los venezolanos prefieren tener otra moneda que les garantice algún tipo de ahorro por una parte y además que puedan realizar sus transacciones comerciales, sin que está pierda valor".

Campos señaló que en la actualidad, a nivel nacional el dólar ha ganado mucho terreno, "esto es dado que es una de las maneras que ha tenido los venezolanos para resguardarse de la feroz hiperinflación que ha ido en contra del poder adquisitivo".

Asimismo, destacó que las reconversiones no vienen a ser más que un síntoma del proceso hiperinflacionario que obliga al gobierno a reformular las nomenclaturas de las cuentas nacionales, "esto para hacer más manejable las transacciones empresariales y comerciales y desde luego intentar vender algún tipo de mensaje positivo a la nación, lo que ya no surte efecto, y es que debido a tres procesos de reconversión en 14 años, los venezolanos estamos claros que más allá de simplificar las cifras, no tiene ningún tipo de repercusión positiva en la mejora de la calidad de vida de los venezolanos".

De igual forma, Campos indicó que si realmente existiera la intensión de que el Bolívar no continúe perdiendo valor como moneda nacional y reactivar la económica, una medida como el proceso de reconversión que arranca el día de hoy debería de venir acompañada de otras series de medidas económicas que garanticen el freno al proceso hiperinflacionario.

"Esto no está previsto ya que no forma parte de la agenda económica del gobierno, por el Bolívar seguirá perdiendo valor en el tiempo y rechazado como moneda por los venezolanos, dado que ya entendimos que cada vez que nos pagan en Bolívares compraríamos menos al día siguiente, producto de la pérdida del valor de nuestra moneda".

Y es que ante el incremento del precio Dólar Paralelo, Campos señaló que en un país de condiciones normales, un proceso de reconversión monetaria no tendría que tener mayor impacto en cualquier otra variable, "sin embargo, en el caso de Venezuela, creo que la incertidumbre y los eventos recientes con la banca electrónica nacional, hace que los ciudadanos sientan la necesidad de resguardarse y ir en búsqueda aceleradamente de esta moneda internacional como el dólar".

Campos manifestó que el primer proceso de reconversión monetaria fue en el año 2008 y tardaron 10 años en volver a quitarle ceros a la moneda, "en el 2018 se le quitaron cinco ceros y el tercer proceso sería a partir de hoy, donde se le quitan seis ceros y es que entre el segundo y tercero solo se tardaron tres años, lo que quiere decir que el proceso hiperinflacionario ha aumentado aceleradamente, lo que ha obligado a las autoridades monetarias a quitarle ceros más rápidos.

Por último, Campos precisó que hasta que no se le coloque un freno al proceso hiperinflacionario se va a volver a tener cifras como la que tenemos ahora o hasta más grandes, "se necesita medidas, o esto será un proceso ya recurrente para poder hacer manejables las cifras contables, administrativas y comerciales".

RECONVERSIÓN MONETARIA ES IGUAL A LAS ANTERIORES

Pedro Elias Hernández, analista económico, indicó que la reconversión monetaria que entra en vigencia en el día de hoy, es igual a los procesos de reconversiones que se han llevado acabo en años anteriores.

"Es la repetición del mismo esquema, dentro de un proceso que ha venido escalando de deterioro y degradación, el cual prácticamente es la disolución del signo monetario nacional que es el Bolívar, siendo la tercera reconversión monetaria que en suma se estaría restando 14 ceros a nuestra moneda nacional".

En este sentido, Hernández precisó que esto indica en términos matemáticas que la moneda de una u otra forma se está cuantificando en su magnitud en cifras subatómicas, "esto es algo increíble tomando en cuenta que el Bolívar durante un tiempo importante, alrededor de 60 años, fue una de las monedas más fuertes, sólidas y estables a nivel mundial, fue la única moneda que no se devalúa en la mitad del Siglo XX, algo que es sumamente importante señalarlo".

Hernández indicó que el día de hoy se tiene una circunstancia en la cual el Bolívar es una moneda extinta, "el dinero es básicamente tres cosas, el primero es que es una unidad contable, es decir la forma que tenemos de establecer un cálculo con respecto a nuestras transacciones, una unidad contable, la otra es un eficiente método de pago y la tercera, una reserva de valor, estos son los tres atributos del dinero y ninguno de ellos los cumple el Bolívar, por lo tanto no puede ser dinero".

Asimismo, Hernández informó que apenas un tercio de las transacciones en el país se están realizando en Bolívares, "cada vez son menos, además de que cada día pierde valor y son más las cifras que se necesitan para poder cancelar y hacer efectivo los pagos, y por eso se produce estas reconversiones monetarias, para tratar de simplificar cosméticamente el valor de la moneda".

Finalmente, el analista económico precisó que la reconversión monetaria cuenta con un elemento positivo, el cual es la simplificación para los procesos dentro del sistema de pago, "se le restan seis ceros al Bolívar y así se descongestionan los sistemas electrónicos de pagos, esa es la única virtud que le vemos a esta circunstancia donde seguro en relativamente poco tiempo ya estaremos viendo abultar los ceros hasta la derecha de la cifra que manejaremos, además de la devaluación de nuestro signo monetario con respecto al dólar, el dólar no sube su precio es el Bolívar que pierde valor frente a él".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

