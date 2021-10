El complicado mundo de las pasiones

Axel Capriles, en su nuevo libro, Erotismo, vanidad, codicia y poder. Las pasiones en la vida contemporánea, se debate entre la pasión y la razón, entre la mesura y el desenfreno. El erotismo, la vanidad, la codicia y el poder lo atraen en este libro como sirenas cantando entre la bruma de la isla.

Sabe que debe ponerse cera en los oídos, acaso osara hacerse atar al palo mayor de la nave; y la razón le obliga a volver a Itaca, pero ¡cuánto quisiera una aventura más!

Se deja llevar y se inmersa de nuevo en la pasión. La pasión de escribir, la pasión por comprender los excesos de la psique individual y colectiva.

En este viaje recoge la experiencia y conocimiento de muchos años durante los cuáles impartió seminarios sobre pasiones a estudiantes de psicología y de literatura, hizo viajes de exploración de otras tierras, otras gentes, otras mentalidades; dio conferencias, escribió múltiples libros y artículos sobre alguna pasión.

Esa experiencia permite al autor aproximarse a cada pasión con diferentes lentes. Los lentes de la literatura, de las artes, de los símbolos colectivos, de la antropología y, como espera uno de un doctor en psicología, del análisis psicológico y la práctica terapéutica para contener los excesos de la pasión.

Así resulta para nosotros también una aventura, no muy peligrosa, a menos que se tenga objeciones a conocerse a si mismo. Porque ayuda a comprender nuestros impuslsos particulares.

En el primer capítulo se aboca a la revisión de la pasión en general, cómo la han descrito a través de los tiempos, cómo la han entendido los pensadores, y cual es la explicación analítica de la pulsión pasional.

En el segundo capítulo la cosa se pone mejor porque trata sobre el erotismo. Dejo al lector disfrutarlo y averiguar por qué es infiel en el amor o qué le pasa a su pareja casquivana. Me limito a comentar lo que me pareció más interesante de su tratamiento, la vinculación de lo erótico con lo sagrado, con los viajes y con la muerte, como si se avivaran mutuamente, o fuesen emociones concomitantes del erotismo.

El tercer capítulo aborda la vanidad como una biografía del 'selfie', fenómeno de nuestros días que a unos encanta y a otros preocupa. A Axel preocupa, aunque confesó que cae inevitable en sus redes cuando presentó su libro y conversó con el editor de Turner, Ricardo Cayuela en la Biblioteca Eugenio Trías de Madrid en Mayo 2021.

No juzga, estima los excesos de esa pasión en el narcisismo, pero es tolerante y entiende que el selfie es un medio de forjar la identidad en nuestra época y “... es lo poco con lo que las personas cuentan para enfrascarse en el más difícil proceso de crear una personalidad envolvente, única, diferenciada y completa.”

El cuarto capítulo dedicado a la codicia sin duda procede de un viejo interés que se expresó por primera vez en su libro “El complejo del dinero” (Caracas, 1996)

¿Por qué es tan importante el dinero? “¿Existe un impulso instintivo de amasar riqueza?”

Antes de decírnoslo nos pasea por la iconografía de todas las pasiones (esto quizá hubiera sido más pertinente en el primer capítulo, pero uno los disfruta igual). Luego nos da unas respuestas de esa pulsión a la riqueza como el ser un mecanismo compensatorio de la carencia de amor o servir de medio de poder o, simplemente, el goce de crear, crecer, trascender.

El quinto y último capítulo, “Poder e inferioridad psicopática” es el que más duele porque nos adentra en la sombra de los líderes regentes que tienen en sus manos nuestros destinos y analiza las grietas y lagunas de la personalidad de aquellos que persiguen el poder.

El poder es quizá la más devastadora de las pasiones porque tiene efectos colectivos de gran envergadura y depende de muchos otros para realizarse. Las otras pasiones pueden realizarse en solitario (aunque se obtenga mayor satisfacción con otros...) pero el poder no, es una pasión bi-direccional, que requiere la sumisión de otro. Por eso, Axel titula ese capítulo “Poder e inferioridad psicopática” y considera que lo más importante no es comprender la psicopatología de los gobernantes sino por qué hay millones de personas que los siguen. Se declara perplejo y uno se une en esa perplejidad pues por más que uno lo piense, no lo entiende.

Nos deja el autor la conclusión universal para todos nuestros males en palabras de C. G. Jung:”... la única cura a la infección psicopática en la mentalidad colectiva es la “Educación para mayor consciencia! Prevención... de la psicología de masas”

Ruth Capriles

