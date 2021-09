Fiscalía imputará a invasores de apartamentos del Doral Beach

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó abrir una investigación e imputar a quienes invadieron inmuebles en el conjunto residencial Doral Beach de Anzoátegui.

Mediante sus redes sociales, el fiscal informó que un hombre identificado como Alfredo Carrillo se encuentra detenido por el delito de invasión y otros dos sujetos son solicitados por las autoridades.

Agregó que estas personas responden a los nombres de Cosmelina Arzolay Rodríguez y Guillermo Borges (con antecedentes por tráfico de drogas), de acuerdo al fiscal, y los mismos son señalados como los presuntos cabecillas de las invasiones al condominio.

Luego de que este miércoles circularan diversos vídeos donde se evidencia a un grupo de personas forzando cerraduras e invadiendo apartamentos en el Doral Beach, el funcionario se pronunció.

Dijo que fue designada la Fiscalía 6 de Anzoátegui para imputar a los invasores. Además, señaló que por estos hechos está detenido Alfredo Carrillo, mientras que sus cómplices están prófugos.

UN CASO DE INVASIÓN EN PLENA PANDEMIA EN VENEZUELA

El pasado 6 de mayo, la vida de Orencio Mariñas dio un giro de 180 grados. Su taller textil en Caracas fue ocupado -“invadido”, como se dice en Venezuela– y quedó en la ruina. Su caso es uno entre muchos de propietarios de viviendas o locales que ven como se aleja la esperanza de recuperarlos; pues el nuevo Parlamento promete apoyar las tomas, incluso, de casas de migrantes.

“La realidad es que, en Venezuela, la justicia tiene de verdad los ojos vendados. En mi caso particular se me vulneró (…) mi derecho al trabajo. Aun teniendo 80 años, se me arruinó y condenó a la indigencia”; explica Mariñas desde su casa, donde permanece enclaustrado por temor al covid-19.

Este emigrante español lleva 63 de sus 80 años viviendo en Venezuela, donde pasó los últimos 35 con su pequeña empresa. Ahí elaboraba morrales, maletas, maletines y bolsos; la misma que iba a reconvertir para tejer tapabocas contra el virus que marcó los últimos 10 meses de su vida.

