Amazon es demandado por empresas chinas que vetó

Amazon aplica estrictas medidas frente a las reseñas falsas que se publican en la plataforma. La compañía prohíbe a las empresas que venden a través de su portal web pedir opiniones positivas a cambio de obsequiar con un producto o enviar un cheque regalo.

Loading...

Una política que derivó, durante este año, en la retirada de su tienda a más de 600 firmas chinas repartidas entre 3.000 cuentas de vendedores. Ahora, un grupo de estas empresas afectadas está demandando a Amazon por tomar decisiones abusivas

La demanda colectiva esta formadas por firmas como Sopownic, Slaouwo, Deyixun, Cstech, Recoo Direct, Angelbliss y Tudi. En especial, acusan a la compañía de Jeff Bezos de retener sus ganancias tras la prohibición de vender productos en Amazon a causa de incumplir la política de vendedores.

Estas compañías solían vender accesorios como auriculares, cargadores u otros gadgets para el smartphone. En muchos casos, pedían al usuario que dejaran una opinión a cambio de un beneficio.

No niegan haber incumplido la política de vendedores a la hora de ofrecer a sus clientes la posibilidad de ofrecer un producto gratuito, un reembolso o una tarjeta regalo por esas reseñas positivas. Aseguran, sin embargo, que la retención de fondos es ilegal e indebida.

Pero, ¿qué pasa si estas ganancias se han obtenido, en parte, gracias a las falsas reseñas positivas? Amazon, por el momento, no ha ofrecido ninguna respuesta en relación a la demanda colectiva. No obstante, y como comenta The Verge, el acuerdo de soluciones comerciales de Amazon deja claro que pueden retener cualquier pago si comprueban que hay un incumplimiento de las condiciones.

Las empresas chinas que han impuesto la demanda se defienden asegurando que es la propia Amazon quien gestionaba la logística de sus productos. Por tanto, deberían tener conocimiento de que se estaban ofreciendo tarjetas regalo a aquellos usuarios que compartían opiniones positivas en la página del producto.

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...