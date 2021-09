No está definida candidatura de la MUD a la alcaldía de Girardot

Luego de que en días pasados se anunciaran los nombres de posibles candaditos para las elecciones del mes de noviembre por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, tanto para las 18 alcaldías como para la Gobernación de la entidad aragüeña, José Trujillo, en compañía de la dirigencia de Acción Democrática, aclaró que la MUD la integran cinco partidos políticos, por lo cual se debe llegar a un consenso de todos para escoger los candidatos.

"Desde Acción Democrática hemos pedido las condiciones mínimas y garantías para participar en las elecciones, por eso dos cosas grandes han ocurrido, la primera es que con ayuda de otros países estamos discutiendo con el Gobierno para llegar a un acuerdo mínimo para ir a dicho proceso, y esto ha traído como consecuencia que se generara una postulación de mi persona para la Alcaldía de Girardot, pero no como una aspiración personal, sino para ayudar a la sociedad".

El doctor Trujillo indicó que para nadie es un secreto las calamidades que están viviendo los maracayeros, "tenemos problemas de los servicios de luz, agua, aguas negras y gas, además la ciudad está llena de huecos, por eso queremos cambiar a Maracay, para que los ciudadanos salgan bien parados, por eso hemos venido planteando mi postulación, tengo más de 22 años de lucha social, es un compromiso de lucha pensando en la sociedad".

Asimismo, el dirigente político destacó que desde la MUD se realizaron unos acuerdos nacionales, "aquí pareciera que un liderazgo no sólo se toma en cuenta como fluye, sino la calidad del mismo, y nosotros hemos sido muy cuidadosos en eso, estamos convencidos que pase lo que pase seguiremos en pie de lucha y seguiremos trabajando por la unidad, entiendo que los ciudadanos tienen muchas preocupaciones, ya que a esta hora no se ha tomado una decisión para las candidaturas, pero la Mesa de la Unidad Democrática de Aragua tomó la decisión que los cargos de Gobernación y Alcaldía de Girardot fueran escogidos en Caracas y esperamos que la misma sea lo más pronto".

En este sentido, el secretario de Acción Democrática manifestó que él continúa frente a la aspiración de la Alcaldía de Girardot, sin embargo, la decisión está en manos de los integrantes de la MUD a nivel nacional, "la dirigencia que en días pasados nombró candidatos, no es la autorizada de Maracay para hacer ese tipo de anuncios, nosotros hemos aceptado todos esos candidatos allí nombrados sin inconvenientes, pero la Alcaldía de Girardot es una decisión que se tomará por Caracas".

Mencionó que el G4 lo conforman cinco organizaciones políticas, las cuales son Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Movimiento Por Venezuela (MPV), "en esa reunión sólo habían representantes de PJ y VP, sin embargo, no vamos a contradecir eso, tenemos un acta firmada por ellos, en la cual aceptan que estas dos candidaturas, es decir Alcaldía de Girardot y Gobernación de Aragua son exclusivamente potestad de Caracas".

Por último, recalcó que lo correcto sería escoger un solo candidato, "si la decisión pasará por mis manos, eso sucedería, pero desafortunadamente no es así, por eso estamos viendo lo que se está viviendo, hay cosas que no podemos controlar, lo ideal sería un solo candidato, como fue lo que planteamos desde el inicio de este proceso y si eso no se ha hecho no es culpa del G4 ni de AD, todo el mundo sabe a que se debe que esto haya durado tanto y Aragua tuviera un conflicto de esta manera".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

