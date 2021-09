Hace 99 millones de años, una araña prehistórica que protegía a sus crías quedó atrapada en ámbar.

A pesar de la fama que les acompaña en el presente, las arañas poseen habilidades excepcionales para asegurar la supervivencia de sus crías y su descendencia; sin embargo, los científicos no estaban seguros desde cuándo se comportan de esta manera.

El hallazgo de un grupo de cuatro madres araña que vivieron a mediados del Cretácico y quedaron fosilizadas mientras cuidaba de sus crías demuestra que llevan haciéndolo desde al menos 99 millones de años.

El descubrimiento fue publicado en Proceedings of the Royal Society B y es la evidencia más antigua de cuidado materno en arañas prehistóricas, un comportamiento que aún conservan la mayoría de especies arácnidas existentes en la actualidad, pero del que no se reconocían pistas evolutivas anteriores:

“Se ha descubierto que muchas especies modernas de arañas toman medidas para asegurar la supervivencia de sus crías; como agacharse para cubrirlas, producir seda para atar y mantener los huevos juntos”, explican los autores en un comunicado.

Las arañas prehistóricas se encontraban en cuatro trozos de ámbar hallados en una mina en el Valle de Hukawng, ubicado al extremo norte de Birmania. Cada uno contiene una araña hembra y sus respectivas crías. En el caso de la araña mejor conservada, ésta se encontró volcada sobre su saco de huevos, protegiendo a las crías al interior.

Las arañas prehistóricas fosilizadas son ejemplares de la familia Lagonomegopidae, una especie hoy extinta que apareció en la Tierra incluso antes que los dinosaurios, hace unos 359 millones de años aproximadamente.

Equipadas con un par de grandes ojos y el resto más pequeños, se cree que poseían una gran habilidad para cazar con movimientos rápidos y certeros, pero no construían telarañas. De ahí que los científicos suelan compararlas con las arañas saltarinas de la actualidad, que forman parte de la familia Salticidae.

