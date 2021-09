Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del estado Aragua, manifestó que luego del llamado a las clases presenciales adaptado al esquema de 7+7 se crea un gran dilema en el gremio educativo y la sociedad, pues todavía no están dadas las condiciones para dicho retorno.

"Primero se deben cumplir varias etapas que la misma Organización Mundial de la Salud ha señalado, esto con respecto a las medidas de bioseguridad necesarias, en cuanto a la aglomeración de personas, sobre todo en la etapa escolar, y si no se toman las condiciones necesarias nuestras 25 mil escuelas se pueden convertir en centros de focos de contagios en todo el país".

Rivas manifestó que se deben reunir todas las condiciones necesarias para el proceso de inicio de clases, "se debe establecer un horario, pensar como se debe atender 30 estudiantes, cuando se supone que se debe atender sólo la mitad de la matrícula, en las escuelas privadas han hablado de un horario tipo mosaico, y que permita atender a la comunidad escolar de forma parcial".

Asimismo resaltó que estas clases deben venir acompañadas con los equipos tecnológicos necesarios, así como una buena conectividad, "a esto se le suma que debe haber un uso adecuado de la higiene y en Venezuela tenemos un grave problema del agua, las escuelas no cuentan con agua potable, entonces cómo se garantiza que se van a limpiar y desinfectar las mismas, además de la dotación, de la limpieza de la misma e higiene personal tanto de los estudiantes como de los maestros, quién se encargará de suministrar estos recursos".

Por último, Rivas, indicó que el proceso de vacunación dirigido al sector educativo no es suficiente, "en el municipio Girardot pusieron a disposición tres liceos para inmunizar a los docentes, pero la realidad es que eso no es suficiente, son sólo mil dosis para 36 mil educadores, nos llena de incertidumbre no manejar cifras exactas, el Gobierno quiere que se inicien las clases, pero se debe atender mejor al sector para poder lograr esto".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

