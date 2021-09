Usuarios de plataformas de banco estatal atentos a novedades

A pesar de algunos inconvenientes en cuanto a la caída de la plataforma del Banco de Venezuela en días pasados, los clientes de la misma desatacaron que ya se pueden hacer las transacciones de manera normal.

En este sentido, en una de las sucursales del Banco de Venezuela en la avenida Miranda de Maracay, los clientes de la entidad se encontraban haciendo la cola para hacer el uso del cajero automático.

Con respecto al tema, María Blanco comentó, "ya he hecho algunas transacciones y ha estado normal, sin embargo, estamos esperando que vuelva a abrir el banco el día lunes de la semana flexible para hacer los reclamos correspondientes al débito de un dinero que tenía en la cuenta".

Asimismo, Freddy Garrido señaló, "ya para esta semana pude hacer uso de la plataforma desde mi teléfono móvil y todo está normal luego de los inconvenientes, en el cual temíamos que se prolongara por mucho más tiempo".

Por otro lado, Nancy Franco indicó, "no he tenido ningún problema luego de la caída sorpresiva de la plataforma, ya después que fue solucionada dicha situación he utilizado el banco de manera regular".

Entre tanto, de manera progresiva los usuarios de la banca estatal se van dirigiendo a las distintas sucursales para hacer uso de los cajeros automáticos; de esta manera todos coinciden en esperar la apertura de las oficinas de atención al cliente para formalizar y pedir explicaciones en cuanto a operaciones no realizadas por los usuarios del banco.

JOSÉ CARPIO G.| elsiglo

