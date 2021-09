R. Kelly es declarado culpable de crimen organizado y tráfico sexual

El cantante estadounidense R. Kelly fue declarado este lunes culpable de crimen organizado y tráfico sexual tras un juicio de seis semanas que tuvo lugar en Nueva York, en el que decenas de personas testificaron en su contra.

Según informaron medios locales, el jurado anunció su dictamen después de nueve horas de deliberaciones, y supone que el que fuera una estrella del R&B en la década de 1990, que apenas reaccionó a la decisión, podría pasar varias décadas en la cárcel.

R. Kelly fue acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de delitos de crimen organizado, coacción y transporte de mujeres y niñas para realizar actividades sexuales ilegales en Estados Unidos durante dos décadas; cargos similares a los que afronta en Chicago, donde estuvo entre rejas desde su detención en 2019 hasta junio pasado.

Trayectoria de Kelly

Es un cantante, compositor, productor musical y exjugador profesional de baloncesto. Nativo de Chicago, Kelly comenzó a actuar desde 1980 y debutó en 1992 con el grupo Public Announcement.

En 1993, Kelly lanzó su primer álbum como solista con el álbum 12 play. Se le conoce por una colección de grandes éxitos, incluyendo la mundialmente conocida “I Believe I Can Fly”, “Bump N’ Grind”, “Your Body’s Callin’”, “Gotham City”, “Ignition (Remix)”, “If I Could Turn Back the Hands of Time”, “The World’s Greatest” y “I’m a Flirt (Remix).

En 1998, Kelly ganó tres premios Grammy por "I Believe I Can Fly". Su sonido distintivo y estilo ha influido en numerosos artistas de hip hop y R&B contemporáneo. Kelly se convirtió en la primera estrella de música en jugar baloncesto profesional, cuando firmó en 1997.

Alianzas

Kelly ha escrito, producido y remezclado canciones y álbumes para muchos artistas, incluyendo el álbum debut de Aaliyah, Age Ain’t Nothing but a Number, en 1994. En 1996, Kelly fue nominado a los Premios Grammy por la composición y producción musical de la canción de Michael Jackson "You Are Not Alone".

En 2002 y 2004; Kelly lanzó dos álbumes de colaboración con el rapero Jay-Z y ha sido vocalista invitado para otros artistas como Sean Combs; Snoop Dogg, Jennifer Hudson; Celine Dion; Justin Bieber, Mariah Carey, The Notorious B.I.G., Ludacris, Tyrese Gibson, Bruno Mars, Wisin & Yandel, Kanye West, Lady Gaga o Michael Jackson.

