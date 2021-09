Algunas personas no ven con buenos ojos el anuncio presidencial de flexibilizar los meses de noviembre y diciembre para la reactivación de la actividad comercial en el país, pues a su juicio, las condiciones sanitarias en la nación no son favorables.

Con respecto al tema, María Isabel Segovia comentó, "ya no es un problema de flexibilización o de radicalización, porque las semanas son prácticamente iguales, no estoy de acuerdo con una relajación total, porque hay muchas personas que no le prestan atención a la medidas de bioseguridad".



Asimismo, Darmania Antunez comentó, "si bien es claro que la economía tiene que moverse y hay que salir a trabajar, también es cierto que el virus hay que tomarlo con mucha seriedad, muchas personas no toman medidas correctivas para la protección, es por ello que debe mantenerse el esquema que se ha implementado durante lo que va de año".



Por otra parte, Irene Alfonzo indicó, "para controlar la pandemia debería seguir el esquema de semanas libres y restringidas, porque la gente se vuelve loca cuando dicen que las semanas son flexibles, por ejemplo en los centros comerciales hay muchos focos de infección en los restaurantes, tascas, entre otras".

En este sentido, algunas personas coinciden con la flexibilización de la semana que corresponde entre el 15 y el 31 de diciembre, para celebrar las navidades con las debidas medidas de bioseguridad correspondientes.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

