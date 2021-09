Fin de semana de colas en busca de la anhelada gasolina

Llenar los tanques de gasolina sigue siendo una tarea muy difícil para los conductores aragüeños, quienes lejos de descansar el fin de semana, deben pasar largas horas, e incluso dormir en las colas para lograr abastecerse e ir a trabajar el día lunes.

Durante este fin de semana se puedo apreciar colas de carros interminables en aquellas gasolineras donde por lo general llega con regularidad el combustible.

Los usuarios lamentan que el problema de abastecimiento de combustible no termina de resolverse y en lugar de ser una tarea cotidiana, "parece que estamos jugando una tómbola y rezamos para ganarnos un premio", dijo un conductor que esperaba su turno en la estación de servicio de El Limón.

Carlos Cedeño indicó que está en la cola desde el día sábado; "llegué después de las 2 de la tarde porque se me complicó el día, pensé que lograría echar, pero lamentablemente no fue así y me tocó quedarme en la cola para garantizar el combustible para poder trabajar".

Aseveró que la gasolina subsidiada desapareció y la internacional sigue llegando a cuenta gota, y en consecuencia, las colas son kilométricas; "un país petrolero en esta situación tan crítica y los más bolsas somos los que pagamos los platos rotos".

Por su parte, Richard Hernández dijo que llegó a las 3 de la madrugada a la cola, ya que trabaja como taxista y necesita trabajar para poder hacer algo de dinerito durante la semana.

"Echar gasolina resulta una tómbola, todo estamos esperando tener el número ganador. Soy taxista y así me gano la vida, sea como sea debo echar aunque sea cinco dólares de combustible, porque además no hay sueldo que aguante todos los precios en divisas. Sin duda alguna los venezolanos somos unos campeones".

De igual forma, Jhonny Bermúdez indicó que trabaja haciendo transporte y de esta manera paga los gastos de su casa, por lo que en lugar de descansar los fines de semana, como acostumbraba antes, ahora le toca un domingo de cola.

"Como todo buen venezolano seguimos echándole pichón a la vida y si toca hacer cola, la haremos porque es la manera de subsistir".

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

