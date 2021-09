El técnico venezolano Rafael Dudamel consiguió su primera victoria de liga como entrenador del Deportivo Cali al vencer por 2-1 al Deportivo Pereira en la undécima jornada del Torneo Clausura de Colombia, en la que Jaguares cortó una racha de tres triunfos de Millonarios con un apretado 4-3 este domingo. Entre tanto, el líder Atlético Nacional igualó 1-1 con el Deportivo Pasto y perdió la oportunidad de ganar diez partidos consecutivos en el Torneo Clausura, pues antes de este encuentro solo había empatado 2-2 con el Envigado en la primera jornada y se impuso a los demás rivales que enfrentó. La fecha continúa este domingo con el partido entre Deportes Quindío e Independiente Medellín y culmina el lunes con el duelo Atlético Huila-La Equidad. - Resultados de la undécima jornada: . Domingo Jaguares 4 - Millonarios 3 Patriotas 0 - Deportes Tolima 0 . Sábado Atl. Bucaramanga 2 - América de Cali 1 Atlético Nacional 1 - Deportivo Pasto 1 Águilas Doradas 1 - Junior 2 Ind. Santa Fe 3 - Envigado 1 . Viernes Once Caldas 1 - Alianza Petrolera 1 Deportivo Cali 2 - Deportivo Pereira 1 PJ PG PE PP GF GC PTS 1. Atlético Nacional 11 9 2 0 20 5 29 .2. Millonarios 11 7 1 3 22 14 22 .3. Deportes Tolima 11 5 5 1 12 5 20 .4. Alianza Petrolera 11 5 3 3 17 12 18 .5. Envigado 11 5 3 3 13 12 18 .6. Junior 11 4 5 2 15 12 17 .7. Atl. Bucaramanga 11 5 2 4 19 19 17 .8. Jaguares 11 5 2 4 14 15 17 .9. Deportivo Pereira 11 4 3 4 9 10 15 10. Deportes Quindío 10 4 2 4 12 11 14 11. Ind. Medellín 10 3 5 2 8 7 14 12. América de Cali 11 4 2 5 12 12 14 13. Águilas Doradas 11 4 1 6 14 14 13 14. Santa Fe 11 3 4 4 12 13 13 15. Deportivo Cali 11 3 4 4 12 15 13 16. La Equidad 10 2 4 4 7 9 10 17. Deportivo Pasto 11 2 3 6 7 13 9 18. Patriotas 11 1 5 5 3 12 8 19. Once Caldas 11 1 3 7 10 19 6 20. Atlético Huila 10 1 3 6 8 17 6 - Clasificación de goleadores: Con 6: Fernando Uribe (Millonarios), Jefferson Duque (Atlético Nacional) y Bayron Garcés (Alianza Petrolera). Con 4: Brayan Fernández (Atlético Bucaramanga) y Juan David Pérez (Once Caldas). - Partidos de la jornada 12: 30.09: Deportivo Pasto-Once Caldas. 01.10: Deportes Tolima-Independiente Santa Fe y Junior-Patriotas. 02.10: La Equidad-Deportes Quindío, Envigado-Deportivo Cali, Deportivo Pereira-Atlético Nacional y América de Cali-Atlético Huila. 03.09: Millonarios-Águilas Doradas, Independiente Medellín-Atlético Bucaramanga y Alianza Petrolera-Jaguares. EFE

