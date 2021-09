Dos empanadas y un jugo a $1 resuelven el desayuno en la calle

Los comerciantes buscan todo tipo de estrategias para atraer a sus clientes, y el ciudadano común patea la calle para conseguir los mejores precios, en especial, cuando de alimentos se trata.

Loading...

Comer fuera de casa, que no es recomendable por la mayoría de los médicos, se hace más difícil por los altos costos, aunque en los últimos meses, en medio de la pandemia, siempre se precisan los sitios o los "huequitos" donde se consiguen precios que se pueden ajustar al bolsillo o la cartera.

Aunque no se puede considerar como una máxima, el desayuno es la comida más importante del día, pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo por el tema más recurrente en el país, la crisis económica.

Pese a ello, los comerciantes establecidos y también quienes han emprendido sus negocios como una oportunidad de sumar dinero, ofrecen combos de desayuno, convirtiéndose en una alternativa para quienes no puede comer en casa después del amanecer.

En Maracay, se observa como algunos establecimientos tienen sus carteles de "ofertas". Muchos ofrecen los combos de dos empanadas y un jugo, o café a un dólar, otros promocionan, arepas, pasteles andinos, tequeños, al mismo precio ($1).



Las empanadas con el jugo es el combo que está resolviendo el desayuno, dijo Carlos Montero, quien se encontraba en la avenida Fuerzas Aéreas de Maracay, antes de llegar al elevado (zona Sur).

"Cada vez que puedo, vengo al negocio de "Pajarito". Me gusta la promo y por supuesto hay que arroparse hasta donde alcanza la cobija. Las empanadas son buenas, de carne, pollo, pescado, queso y jamón, caraotas, mechada y molida, todas te la ofrecen aquí. Te dan un jugo y hasta la ñapa; y tienes las salsas, el picante y la ensalada para darle más gusto. No sé si me hará daño más adelante, pero son muy ricas", resaltó.

Montero precisó que la promoción se paga la divisa al cambio del día, si es en efectivo o pago móvil. "De lo contrario no te pela el incremento si es por punto, pero vale la pena, en otro lado, una empanada te sale a un dólar, y sin agua", apuntó.

La dueña de la lunchería "A su Gusto Martínez", Francimar Franchiola, afirmó que vende un combo para desayunar de dos empanadas más café o dos empanadas y un jugo por $1. "No recargo porque soy dueña del punto. Nos ha ido bien, pese a que la gente casi no come en la calle por la situación como está", resaltó.

La propietaria precisó que desde muy temprano, la señora María -su progenitora- se levanta a elaborar las empanadas. "Si vendemos, primero porque son muy sabrosas, y segunda, porque es una oportunidad para todos, en mi caso vendo, y los clientes se van satisfechos por todo, hasta por el servicio", indicó.

Detalló que todas se venden, pero las de carne molida y mechada y de salchichas, son las preferidas de los clientes. "Además el café o el jugo, son los mejores acompañantes", añadió.

Jesús Pérez aprovecha un punto en el centro de la Ciudad Jardín para evitar la sensación incómoda por no probar un bocado en la mañana. "Tengo que desayunar a toda costa y en la casa en ocasiones no tenemos el tiempo para cocinar, entonces me vengo para este huequito y me como hasta dos combos de empanadas (cuatro unidades y dos jugos) por dos dólares, con eso me activo y trabajo hasta cinco horas sin comer, hasta que llega la hora del almuerzo", enfatizó.



Destacó que los propietarios de los negocios tratan de vender sus productos y por ello, colocan buenos precios. "No es que sean más barato, porque en este país, no hay nada barato y antes de toda esta crisis, era un espejismo. Tenemos que aprovechar todas esas llamadas ofertas, caminar mucho, preguntar de aquí y de allá para poder sobrevivir. Gracias por la entrevista, pero ya me sirvieron mis cuatro empanadas y soy un arma letal al momento de comer", argumentó.

OTROS COMBOS

Además de las empanadas, también se consiguen otros combos, como dos tequeñones y un jugo por $1, así como el paquete de tres golfeados por el mismo costo y las donas.

De igual manera dos pastelitos andinos por $1 acompañado de café. Las arepas con cualquier relleno, incluso, cachapas y hasta un slice de pizza. Los campeones de las noches, perros calientes y las hamburguesas, ya entraron en la competencia dentro del menú para el desayuno.

Los vendedores aseguran que venden todos los días, pero la demanda es buena en semana flexible. Las esperanzas de ellos, están enfocadas, para las semanas venideras, en víspera de las fechas decembrinas.

HBRI. | elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...