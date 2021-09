Los Tigres de Detroit homenajeó en el partido de ayer la histórica temporada del venezolano Miguel Cabrera, quien además conectó su imparable 2980, colocándose así a 20 de los 3 mil hits.

Antes del juego, el maracayero presentó el casco que usó cuando conectó su jonrón número 500 a Josh Rawitch y Jon Shestakofsky, directivos del Salón de la Fama, institución que de esta forma abre sus puertas a quien desde ya es una leyenda de Grandes Ligas.

Sin embargo, las felicitaciones no acabaron allí, el legendario Willie Horton fue el que se encargó de entregarle el bate y la pelota del histórico cuadrangular conectado en Toronto donde Cabrera manifestó su cariño hacia el veterano jugador.

Aunado a esto, la leyenda Willie Mays y los Gigantes de San Francisco también felicitaron al jugador criado en La Pedrera, dedicándole una carta abierta.

Mays envió una carta en conjunto con los Gigantes de San Francisco a Miguel para felicitarlo por su jonrón 500. Un gesto de primera clase por parte de Mays y la organización de la bahía.

“¡Hola Migel, aquí Willie Mays!

Solo quiero decir: ¡Felicitaciones por su 500 Home Run! Has hecho algo extraordinario que muy pocos peloteros logran.

¡Bienvenido al club!”, dice la carta de Mays

First class gesture by Willie Mays and the San Francisco Giants. pic.twitter.com/MB9BJXvvKv