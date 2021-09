En San Rafael ya casi no ven al camión del aseo urbano

Las familias que viven en el barrio San Rafael al sur de Maracay, municipio Girardot, se quejan por la carencia de camiones recolectores de los desechos sólidos por las calles internas del sector.

Loading...

De esta manera aseveraron que dicha situación obliga a los residentes de la comunidad a arrojar las bolsas de basura en la isla de la calle principal del sector, convirtiendo la arteria vial en un vertedero improvisado.

Con respecto al tema, Aura Gamarra señaló, "por dentro del barrio no pasa el aseo, esto obliga a sacar las bolsas hacia la avenida Fuerzas Aéreas, y a su vez las personas del malvivir conjuntamente con los perros callejeros rompen las bolsas y riegan los desperdicios por todas partes".

Por otra parte, Bárbara Delsapio aseveró, "no tenemos alternativas y sacamos la basura a la avenida porque si la colocamos frente a la casa nunca la van a recoger, por la parte interna del barrio no hay ruta para ellos; el deber ser es que pasen 3 veces a la semana, pero aquí no se cumple esto".

Asimismo, Valentín Jiménez destacó, "la basura es un problema constante en la zona, no hay un día en que no amanezca una torre de bolsas en la isla, pero no hay de otra, los camiones no pasan por las calles como en años anteriores, a veces la basura está regada por toda la avenida Fuerzas Aéreas".

Los habitantes de igual manera hacen un llamado a las personas que son ajenas a la comunidad, no arrojar basura en la isla, ya que contribuyen a la contaminación del ambiente y les genera un problema de salud a los que residen en San Rafael y zonas circunvecinas.

Asimismo hicieron un llamado al alcalde de Girardot, Rafael Rosales y a los encargados del aseo urbano de la jurisdicción para que sean más diligentes en cuanto a la recolección de basura en el sector.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...