Bad Bunny dominó este jueves la gala de los premios Billboards a la Música Latina, al alzarse con diez galardones en una ceremonia emotiva en la que se rindió homenaje a Juan Gabriel y Johnny Ventura y se reconocieron las carreras de Daddy Yankee, Paquita la del Barrio y Maná.

Bad Bunny fue el gran ganador de la noche al llevarse 10 de los 22 premios a los que aspiraba, incluidos el de Artista del Año, Canción del Año, por "Dákiti", y Disco del Año, por su disco "Yhlqmdlg".

"Gracias a todos siempre por apoyar mi música. Les dedico este premio a todos los que hacen música allá afuera, que no han tenido la misma exposición o no son reconocidos. Yo era así también y aquí estoy ahora. Gracias por seguir haciendo buena música", expresó el artista puertorriqueño al recibir el premio a Disco del Año.



Sin embargo, ni los premios ni sus cambios de atuendo, o que se presentara por primera vez en un evento con su novia, Gabriela Berlingera, fueron lo más comentado de Bad Bunny en los Billboard latinos.

En un momento de la gala, el artista puertorriqueño se levantó de su silla para ajustar la altura del micrófono de la legendaria Paquita la del Barrio.

"Gracias inútil", contestó, en modo de agradecimiento, la llamada Guerrillera del bolero al Conejo Malo, provocando la risa de los asistentes a una gala en la que a la mexicana se le reconoció con el premio a la trayectoria.



La lista de los más premiados de la noche, incluye además a Jhay Cortés, quien ganó tres Billboards latinos, por "Dakiti", su canción con Bad Bunny.

Los Black Eyed Peas empataron con la misma cantidad de galardones, mientras que Karol G, Banda MS de Sergio Lizárraga, Eslabón Armado, Price Royce, Maluma y The Weeknd tuvieron dos cada uno.

Aunque aspiraba a ocho galardones, la colombiana Karol G se llevó dos importantes en la parte femenina: los de Artista del Año en las categorías Hot Latin Songs y Top Latin Albums.

La banda de rock Maná recibió el Billboard latino al Dueto Pop del Año y el premio Ícono, y aprovechó la noche para estrenar en el escenario una nueva versión de "Reloj cu cu", en el que invitaron a la joven artista Mabel, una niña mexicana de 12 años a la que conocieron cuando fue finalista en el programa televisivo "La voz kids México".



La ceremonia conducida por Gaby Espino, William Levy, Maite Perroni y Pedro Fernández había comenzado con la presentación de Camila Cabello, quien interpretó su canción "Don't Go Yet", el primer sencillo de su próximo álbum que estará dedicado a celebrar su herencia latina y a la familia.

"Mi patria pide libertad", expresó la artista cubana, quien es reconocida por su voz en contra del régimen castrista.

HOMENAJES

Durante la noche la nostalgia se hizo presente con la conmemoración del quinto aniversario de la muerte de Juan Gabriel, en la que participaron las cantantes Ana Bárbara, Yuri y Guadalupe Pineda, quienes cantaron un popurrí compuesto por "Se me olvidó otra vez", "Abrázame muy fuerte", "Te sigo amando", "Me nace del corazón" y "Amor eterno".



El merenguero dominicano Wilfrido Vargas fue el encargado de rendir homenaje a Johnny Ventura, quien falleció en julio de este año, mientras que Ana Bárbara compartió el escenario con Paquita la del Barrio, con la que interpretó "El Consejo" y "Rata de dos patas".

ESTRENOS

Daddy Yankee, quien recibió el premio Salón de la Fama, presentó su más reciente tema, "Métele al perreo", con el que encabezó una serie de estrenos en esta fiesta de la música latina.

"Me tomó tres veces aprender con sabiduría, esfuerzo y determinación como se puede recibir un reconocimiento como este. He recibido muchos premios en mi vida, pero nunca pensé que mi disciplina me iba a convertir en el primer artista del género urbano en ser inducido al Salón de la Fama de Billboard", expresó el artista.

Myke Towers, quien presentó su nueva canción "Experimento", se llevó el galardón al Mejor Nuevo Artista del Año, mientras que la española Rosalía y la dominicana Tokisha interpretaron por primera vez ante el público su dueto urbano "Linda".

Listado de ganadores de Premios Billboard de la Música Latina 2021

Los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2021, celebrados este jueves en el Watsco Center de la Universidad de Miami, fueron los siguientes:

CATEGORÍA DE ARTISTAS:

- Artista del Año: Bad Bunny.

- Artista del Año, Debut: Myke Towers.

- Artista Crossover del Año: Black Eyed Peas.

CATEGORÍAS DE CANCIONES

- "Hot Latin Song" Canción del Año: Bad Bunny y Jhay Cortez, por "Dákiti".

- "Hot Latin Song", Colaboración Vocal del Año: Bad Bunny & Jhay Cortez, por "Dákiti".

- "Hot Latin Songs" Artista del Año, Masculino: Bad Bunny.

- "Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina: Karol G.

- "Hot Latin Songs" Artista del Año, Dúo o Grupo: Banda MS de Sergio Lizárraga.

- "Hot Latin Songs" Sello Discográfico del Año: Rimas.

- "Hot Latin Songs" Casa Disquera del Año: Rimas

- Canción del Año, Latin Airplay: Maluma y The Weeknd, por "Hawai".

- Sello Discográfico del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin

- Casa Disquera del Año, Latin Airplay: Sony Music Latin

- Canción del Año, Ventas: Black Eyed Peas y J Balvin, por "Ritmo (Bad Boys For Life)".

- Canción del Año, Streaming: Bad Bunny y Jhay Cortez, por "Dákiti".

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

- "Top Latin Albums" del Año: Bad Bunny, por "YHLQMDLG".

- "Top Latin Albums" Artista del Año, Masculino: Bad Bunny.

- "Top Latin Albums" Artista del Año, Femenina: Karol G.

- "Top Latin Albums" Artista del Año Dúo o Grupo: Eslabón Armado.

- "Top Latin Albums" Sello Discográfico del Año: Rimas

- "Top Latin Albums" Casa Disquera del Año: Rimas

CATEGORÍA POP LATINO

- Artista "Latin Pop" del Año, solista: Shakira.

- Artista "Latin Pop" del Año, Dúo o Grupo: Maná.

- Canción "Latin Pop" del Año: Black Eyed Peas, Ozuna y J.Rey Soul, por "Mamacita".

- "Latin Pop Airplay" Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

- "Latin Pop Airplay" Casa Disquera del Año: Sony Music Latin.

- Álbum "Latin Pop" del Año: Kali Uchis, por Sin Miedo (Del Amor y Otros Demonios)".

- "Latin Pop Albums" Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin Entertainment.

- "Latin Pop Albums" Casa Disquera del Año: Universal Music Latino.

CATEGORÍA TROPICAL

- Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos.

- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura.

- Canción Tropical del Año: Prince Royce, por "Carita de Inocente".

- "Tropical Airplay" Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

- "Tropical Airplay" Casa Disquera del Año: Sony Music Latin.

- Álbum Tropical del Año: Prince Royce, por "Alter Ego".

- "Tropical Albums" Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

- "Tropical Albums" Casa Disquera del Año: Sony Music Latin.

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

- Artista Regional Mexicano del Año, Solista: Christian Nodal.

- Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo: Banda MS de Sergio Lizárraga.

- Canción Regional Mexicana del Año: Lenin Ramírez, featuring Grupo Firme, por "Yo Ya No Vuelvo Contigo".

- "Regional Mexican Airplay" Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin Entertainment.

- "Regional Mexican Airplay" Casa Disquera del Año: Fonovisa.

- Álbum Regional Mexicano del Año: Eslabón Armado, por "Tu Veneno Mortal".

- "Regional Mexican Albums" Sello Discográfico del Año: Universal Music Latin Entertainment.

- "Regional Mexican Albums" Casa Disquera del Año: DEL.

CATEGORIA LATIN RHYTHM

- Artista "Latin Rhythm" del Año, solista: Bad Bunny.

- Artista "Latin Rhythm" del Año, Dúo o Grupo: Los Legendarios.

- Canción "Latin Rhythm" del Año: Maluma & The Weeknd, "Hawái"

- "Latin Rhythm Airplay" Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

"Latin Rhythm Airplay" Casa Disquera del Año: Universal Music Latino.

- Álbum "Latin Rhythm" del Año: Bad Bunny, por "YHLQMDLG".

- "Latin Rhythm Albums" Sello Discográfico del Año: Rimas.

- "Latin Rhythm Albums" Casa Disquera del Año: Rimas.

CATEGORÍA ESCRITOR/PRODUCTOR/EDITORA

- Compositor del Año: Bad Bunny.

- Editora del Año: RSM Publishing, ASCAP.

- Corporación Editora del Año: Sony Music Publishing.

- Productor del Año: Tainy.

PREMIOS ESPECIALES

- Premio Billboard Salón de la Fama: Daddy Yankee.

- Premio Billboard Icono: Maná.

- Premio Billboard Trayectoria Artística: Paquita la del Barrio.

EFE

