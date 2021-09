Aragüeños madrugaron para colocarse la II dosis de Spunitk V

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves una gran cantidad de personas se acercaron a las inmediaciones del Instituto Regional de Deporte Aragua, para aplicarse la dosis correspondiente de la vacuna para combatir el Coronavirus.

Desde la madrugada estaban las personas en el IRDA esperando ser vacunados (rusa 7)

El cronograma correspondiente para las personas inoculadas con la vacuna rusa en las fechas entre 25/05 y el 30/06; le corresponde aplicarse la siguiente fase de la inyección el 23/09/2021, según lo estipulado por el Gobierno Nacional y las autoridades de salud de la entidad.

Sin embargo, en la sede del IRDA, muchas personas en su mayoría de la tercera edad estaban confundidas y un poco desorientadas en cuanto a la fecha que les corresponde su inyección de inmunización.

En el lugar se encontraba haciendo un recorrido por las colas el secretario Sectorial del Poder Popular para la Salud, Juan Dávila, atendiendo y explicando a las personas como se llevará a cabo el cronograma en la entidad aragüeña.

HABLA LA GENTE

Muchas de las personas se encontraban haciendo largas colas que se extendían desde la sede del Mercado Libre hasta la avenida Ayacucho, dieron a conocer sus descontento en cuanto a la organización de la jornada en el centro de vacunación.

En cuanto al tema, Petra Blanco comentó, "están trabajando muy desordenados, no se le está dando la prioridad a las personas de la tercera edad, ni a los discapacitados, no hay información concreta".

Petra Blanco

Por otra parte, Oswaldo Cabrera señaló, "no hemos obtenido información y ese el problema nada se dice acerca de como organizarse, estamos llevando sol, todos entramos dentro del cronograma, que según había que llegar a las 8:00 de la mañana, pero hay gente desde las 3:00 de la madrugada y no han sido atendidos".

Oswaldo Cabrera

Entre tanto, Héctor Criollo indicó, "nosotros no sabemos qué está pasando con las personas con discapacidad, no nos están tomando en cuenta, somos los marginados, estoy desde las 5:00 de la mañana, vamos a preguntar y no nos responden".

Héctor Criollo

No obstante, hubo quienes estaban esperando pacientemente ser atendidos y llamados por lotes para ingresar al recinto de vacunación, que les corresponde según la fecha y lugar.

Tal es el caso de Freddy Franco, quien resaltó, "aproximadamente a las 7:30 de la mañana un funcionario llegó a decirnos que la cola era por orden de llegada, estamos entrando los del mes de mayo y el 30 de junio, estamos entrando por lote".

Freddy Franco

Asimismo, Soledad Ortega destacó, "ya empezaron a pasar, bajo el estricto orden y según la fecha, las personas que se vacunaron hasta el 30 de junio, estoy en la cola desde las 3:00 de la madrugada, hay que espera la información oficial y ser muy paciente para poder ser atendido".

Vale la pena resaltar que en el municipio Girardot, el IRDA es el único centro de vacunación donde se aplicará la segunda dosis Spunitk V, y deberán acudir a dicha institución las personas que se colocaron la primera inoculación en el Seguro Social de San José, Corposalud y Hospital Central de Maracay.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

