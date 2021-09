Alonso: "Para un podio, necesitamos una carrera muy caótica"

El español Fernando Alonso (Alpine) advirtió de lo complicado que es el circuito de Sochi, donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de Rusia, sobre mojado y aseguró que para que su equipo acabe en el podio necesitaría una "carrera muy caótica" en el trazado urbano a orillas del Mar Negro.

"Creo que somos el quinto o sexto equipo más rápido, así que para que consigamos un podio, realmente necesitamos una carrera muy caótica. Creo que por puro rendimiento, estar entre los seis o siete primeros es nuestra máxima posición", indicó el doble campeón del mundo de Fórmula 1 en la rueda de prensa oficial, que recoge la web motorsport.com.

Alonso aseguró que "hay que tener mucha suerte para conseguir un podio" y a él le ha faltado "hasta ahora".

"No espero tenerla tampoco en las carreras que quedan. Si llega, obviamente será bienvenido, pero creo que tenemos que trabajar con expectativas realistas", asumió.

El asturiano ensalzó el rendimiento de su compañero de escudería, el francés Esteban Ocon, que le ayudó en su vuelta a la categoría reina.

"Ha estado muy apretado este año. Al principio, no estuve ni siquiera cerca. Así que fue muy útil tener a Esteban en su mejor versión. Tratar de ponerme al día con una referencia muy rápida fue algo positivo para mí. Pude hacer mi adaptación un poco más corta gracias a Esteban también", sostuvo.

Alonso indicó que necesitan "lo mejor de ambos cada fin de semana" para ayudar a Alpine en el campeonato de constructores.

Reconoció, además, que el GP de Italia en Monza "fue uno de los peores fines de semana" para el equipo por las características de su monoplaza, pronosticó que en Rusia debería "ir un poco mejor" y advirtió de la meteorología, ya que se espera lluvia el fin de semana.

"Es una pista muy plana; no hay cambios de elevación aquí, así que el agua se acumula bastante. Recuerdo que la curva 1 era bastante difícil, que no es una curva normalmente, pero sí lo era en mojado. Así que sí, para el domingo, crucemos los dedos para que no esté tan mojado o no llueva demasiado, porque la visibilidad será mala, y no queremos ver nada como en Spa", comentó.

EFE

