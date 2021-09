SUMA Aragua rechaza inicio de clases presenciales

David Rodríguez, secretario de organización del SUMA Aragua, ratificó que el magisterio aragüeño no está de acuerdo con el regreso a clases presenciales anunciado por el Gobierno nacional.

"No estamos de acuerdo con la presencia de los docentes en los centros educativos, ya que no se reúnen las condiciones mínimas de bioseguridad para iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje", indicó Rodríguez.

Asimismo, el educador precisó que el personal docente, administrativo y obrero no ha sido vacunado contra la Covid-19, "la jornada no ha llegado ni a 20% del personal y la vacunación de los estudiantes no ha empezado todavía".

Rodríguez aseguró que el Gobierno nacional no ha controlado la enfermedad del coronavirus, "bajo este esquema, nosotros hacemos un llamado a los padres y representantes para que no envíen a sus niños a las escuelas, ya que eso puede acarrear la infección de un lado y otro, ya que el Ejecutivo nacional no tiene como garantizar la salud dentro de los centros educativos".

De igual forma, Rodríguez indicó que las escuelas y liceos no se encuentran en óptimas condiciones para iniciar las clases, "desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado los centros educativos han sido abandonados, por eso hacemos este llamado a los padres, ya que es la seguridad de ellos mismos".

MÓNICA GOITIA | elsiglo

